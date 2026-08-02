Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi

Son dakika haberleri: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında, gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nunda bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

UMAY SENA SÜMER
Giriş Tarihi: 02.08.2026 19:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 19:17
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

Son dakika haberleri: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesine yönelik başlattığı "yolsuzluk" soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

Kararın ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tamamı yakalandı.

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

Tutuklama talep edilen isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu’na tutuklama talebi

1 şüphelinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör