Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
Son dakika haberleri: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında, gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nunda bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 19:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 19:17