Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Jandarma ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Muğla Köyceğiz'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Sosyal medyada kendini terapist olarak tanıtan ve "Enerjik vücut işçisi, duyguları serbest bırakarak ve yaşam gücünü artırarak iyileşme" sloganı ile terapi seansları düzenleyen Ahmet Furkan Usalan'ın evinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak kabul edilen ve piyasa değeri 110 Milyon TL olan h 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi çıkan Usalan'ın sırrı şaşkına çevirdi!

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Giriş Tarihi: 12.01.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:04
SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesinde ikamet eden Ahmet Furkan Usalan'ın evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisinin alındı. Bunun üzerine 9 Ocak'ta, KOM Şube Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada ele geçirilenler şok etti.

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

SİHİRLİ MANTARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 18 adet kavanoz içerisinde 14400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 adet kavanoz içerisinde 2600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 adet kavanoz içerisinde 1130 gram olgunlaşmış sihirli mantar, 5 adet kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3500 gram sihirli mantar, 25 adet LSD Hap,

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

192 adet LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 adet 30x15 cm boyutlarında saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar ele geçirildi.

Ayrıca 293 gram LSD emdirilmiş jel, Elektrikli Gıda Kurutma Cihazı, 3 Adet Hasas Terazi 2 Adet Kapsül Dolum Cihazı, 2 Adet Bitki Üretim Aparatı, 90 Adet Enjektör

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

2000 Adet Boş Kapsül olmak üzere LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 Milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.

Operasyonla ilgili paylaşım yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Zehir tacirlerine geçit yok. Muğla huzurun şehri. Gençliğimizi feda etmeyeceğiz" dedi.

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

BÜTÜN MANTARLAR YENEBİLİR AMA BAZILARI

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Usalan, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Terapist olduğu öğrenilen Ulsalan'ın, kurslar verdiği ve meditasyon videoları yayınladığı ortaya çıktı.

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