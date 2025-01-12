Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Jandarma ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Muğla Köyceğiz'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Sosyal medyada kendini terapist olarak tanıtan ve "Enerjik vücut işçisi, duyguları serbest bırakarak ve yaşam gücünü artırarak iyileşme" sloganı ile terapi seansları düzenleyen Ahmet Furkan Usalan'ın evinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak kabul edilen ve piyasa değeri 110 Milyon TL olan h 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi çıkan Usalan'ın sırrı şaşkına çevirdi!