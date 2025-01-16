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SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...
SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ: Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Hem evleneceklere hem çocuk sahibi olacaklara destek verilecek. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 05:57