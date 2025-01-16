Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Hem evleneceklere hem çocuk sahibi olacaklara destek verilecek. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte tüm detaylar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2025 05:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 05:57
SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinden sonra destekler bir bir devreye alınmaya başlandı.
Daha önce deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi 81 ilde uygulamaya alınırken çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı. İşte Aile Yılı kapsamında yapılacak desteklerle ilgili soruların cevapları.

SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

Desteklerden kimler yararlanacak?
Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak.
Çocuk destekleri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için ödemeler yapılacak.

SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

Evlilik kredisi kaç lira olacak?
Evlenecek gençlere 150 bin lira verilecek. Bu para iki yıl ödemesiz 48 ay vadede faizsiz olarak geri alınacak. Yani kredi kullananlar 2 yıl sonra 4 yıl boyunca ayda sadece 3.125 TL ödeyecekler.

SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

Evlilik kredisine nasıl başvurulacak?
Bu kredi için ön başvurular e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılacak.
Değerlendirme sonunda paralar hak sahiplerinin hesabına ödenecek.

SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

Çocuk desteğinden kimler yararlanacak?
1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için başka hiçbir şart olmadan ödeme yapılacak.
Ödeme için anne veya babanın birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA