SON DAKİKA | Evlenene 545 bin lira destek! Kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen detaylar...

❱ Desteklerden kimler yararlanacak?

Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak.

Çocuk destekleri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için ödemeler yapılacak.

