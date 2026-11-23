"ÖNCE BİR İNSANLIK DERSİ ALMALI"

Aylardır adaletin sağlanması için mücadele veren Aci: "Parayla adaletin sağlanamayacağını gördüğü için hâlâ bir yerlerden para lafı ediyor. Ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak? İnsani davranışta bulunmadığı müddetçe hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum. Karşı karşıya gelirsek ona ilk söyleyeceğim şey; bir sürü yerden ders almış ama önce bir insanlık dersi almasını önermek olur. Her şeyden önce bir insan nasıl davranır, onu öğrenmeli. Kaçmanın bedelinin ne olduğunu anlarlar inşallah."