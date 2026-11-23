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SON DAKİKA! Eylem Tok davasında yeni gelişme! Avukatları yakalama kararının kaldırılması talebinde bulunmuştu! İşte mahkemenin kararı...
SON DAKİKA! Eylem Tok davasında yeni gelişme! Avukatları yakalama kararının kaldırılması talebinde bulunmuştu! İşte mahkemenin kararı...
ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları aracılığıyla yaptığı "Teminat ödeyip Türkiye'ye döneyim, yakalama kararını kaldırın" teklifi mahkemeden döndü. Acılı baba Özer Aci, "Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar, kaçmanın bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:01