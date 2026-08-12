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SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! 'Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır' Fotoğraf montajlayıp göndermişler
SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! 'Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır' Fotoğraf montajlayıp göndermişler
Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Eyüp Arıcı cinayetinde, mahkemenin verdiği karar sonrası ortalık karıştı. İki sanığın ceza alıp beş kişinin beraat ettiği davanın ardından anne Meltem Arıcı'nın anlattıkları ise duyanları şaşkına çevirdi. Acılı anne: Ölmüş oğlumun üstüne montajla dansöz kıyafeti giydirip bana gönderdiler. Eğer davadan vazgeçmezsem..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:33