SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Vücudunun kanlı şekilde olduğunu görmelerine rağmen vurmaya, tekmelemeye devam ediyorlar. Üstelik Eyüp bu kişileri tanımıyordu. Olayın içinde hiçbir husumeti yoktu. Bir arkadaşı tarafından götürüldü, orada saldırıya uğradı. Elimizde bununla ilgili videolar var.

