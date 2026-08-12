Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! 'Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır' Fotoğraf montajlayıp göndermişler

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! 'Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır' Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Eyüp Arıcı cinayetinde, mahkemenin verdiği karar sonrası ortalık karıştı. İki sanığın ceza alıp beş kişinin beraat ettiği davanın ardından anne Meltem Arıcı'nın anlattıkları ise duyanları şaşkına çevirdi. Acılı anne: Ölmüş oğlumun üstüne montajla dansöz kıyafeti giydirip bana gönderdiler. Eğer davadan vazgeçmezsem..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:33
SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 9 Şubat'ta iki grup genç arasında çıkan tartışma, 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'yı hayattan kopardı. Kavga sırasında Arıcı, bir grup tarafından darbedildikten sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Olayın ardından yürütülen yargılamada iki suça sürüklenen çocuk K.B. ve M.F.K. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bu cezaları onarken, suça sürüklenen çocuklar U.E.M., M.T.Y., İ.E.Ö. ile sanıklar E.A.K. ve A.S.P. hakkında verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Aile ise kararı kabul etmeyerek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Oğlunun ölümünün üzerinden 18 ay geçmesine rağmen adalet mücadelesini sürdüren anne Meltem Arıcı, Eyüp'ün ölümünde diğer 5 kişinin de sorumluluğu bulunduğunu savunarak, kararın Yargıtay tarafından bozulmasını ve 5 şüphelinin yeniden tutuklanmalarını istiyor.

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SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

"BIÇAKLA KALBİNİ SÖKTÜLER"

Olay sırasında bıçakla oğlunun kalbinin söküldüğünü, aort damarının kesildiğini söyleyen acılı anne, eldeki görüntü ve delillerin yeterince değerlendirilmediğini belirterek, "Benim çocuğumu yedi kişi araya alıyorlar, darp ediyorlar, tekmeliyorlar. Arbede sırasında kalbinden bıçaklıyorlar.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Vücudunun kanlı şekilde olduğunu görmelerine rağmen vurmaya, tekmelemeye devam ediyorlar. Üstelik Eyüp bu kişileri tanımıyordu. Olayın içinde hiçbir husumeti yoktu. Bir arkadaşı tarafından götürüldü, orada saldırıya uğradı. Elimizde bununla ilgili videolar var.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

"DAVADAN VAZGEÇMEZSENİZ EYÜP'ÜN YANINA ÜÇ MEZAR DAHA KAZILACAK"

Meltem Arıcı, beraat eden sanıkların yakınlarının da karar sonrasında kendilerine yönelik tehditlerde bulunduğunu iddia ederek, " 'Davanızdan vazgeçmezseniz Eyüp'ün yanına üç mezar daha kazılacak. Uygunsuz fotoğraflarınız yayınlanacak' şeklinde sosyal medya üzerinden tehditler savurdular.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

Ölmüş çocuğumun fotoğrafını fotoşopla değiştirip dansöz kıyafeti giydirerek bize gönderdiler. Acımızı yaşarken bir de bunlarla uğraştık. Bizi çok yıprattılar." dedi.


SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler

"SONUNA KADAR EVLADIMIN HAKKINI ARAYACAĞIM"

Oğlunun ölümünün üzerinden 18 ay geçtiğini belirten Arıcı, 5 sanığın beraatine ilişkin kararın Yargıtay tarafından bozulmasını ve beraat eden sanıkların da yeniden tutuklanmasını istedi. Anne Arıcı, "18 aydır adalet arıyorum. Evladımın kanı yerde kalmasın istiyorum. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim, sonuna kadar evladımın hakkını arayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

SON DAKİKA! Eyüp Arıcı cinayetinde aileye kan donduran tehdit! ’Eğer davadan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılır’ Fotoğraf montajlayıp göndermişler
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