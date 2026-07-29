SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: “Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü”

O yemek yiyemiyor diye ben de günlerce yemek yemedim. Onun sevdiği hiçbir yemeği evimde pişirmedim, sevdiği hiçbir şeyi eve sokmadım. Ben sadece nefes alıyorum. Herkesin öldüğü bir tarih vardır derler ya, benim de öldüğüm gün oğlumun öldüğü gündü.



