Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: “Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü”

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: “Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü”

Son dakika haberi: Mersin'de bir pasajda, kendisini kovalayan kişiden kaçarken düşüp öldüğü öne sürülen 12 yaşındaki Eyüp Can'ın acılı annesi Güllü Çay SABAH'a çarpıcı iddialarda bulundu. Çay, "Vücudunda kesikler vardı. Oğluma istismar amacıyla işkence edildi" dedi.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 29.07.2026 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:57
SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Mersin Anamur'da dönercide çırak olarak çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in, bir pasajda ölü bulunmasının üzerinden bir yıl geçti. Eyüp Can'ın, kendini kovalayan döner ustası Necmettin Ulaş'tan (24) kaçarken düşüp yaşamını yitirdiği iddiası üzerine, hakkında dava açılan sanık Ulaş savunmasında 'oyun amacıyla kovaladığını' öne sürdü.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Ulaş'ın "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava sürerken acılı anne Güllü Çay; SABAH'a çarpıcı iddialarda bulundu.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

"OĞLUM İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Anne Çay, "Darbe kafa arkasındaydı ama oğlum yüzüstü bulunmuştu. Kafasının arkasında alçı tozları vardı. Bu tozlar sadece merdiven altında vardı. Kan izleri basamaklardan geliyordu. Burada bir düşme olamaz. Benim oğlum öldürüldükten sonra oraya taşındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Şortu arkadan kesici aletle parçalanmış, yarıya kadar indirilmişti. Tişörtü önden kesilmişti. Sol tarafında çok sayıda kesik kolunda çarpı işareti vardı. Bunların düşmeye bağlı oluşabilecek şeyler değil. Benim oğlum işkenceyle öldürüldü." dedi.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

"İSTİSMAR AMACIYLA KOVALANDI"

Eyüp Can'ın istismar amacıyla kovalandığını düşündüğünü dile getiren Güllü Çay; "Olay günü pasaja 2 kez girdi. İlkinde oğlumu bıçakladı, ikincisinde kafasını bir yere vurup öldürdü ve olay yerine taşıdı.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Katilin çocukluk arkadaşı sürekli 'Eyüp Can pasaja girdi, tartıştılar, düştü' dedi. Oysa keşifte hâkim de gördü; tanığın bulunduğunu söylediği dükkândan pasaj sokağı görünmüyor. Olay yerinde olmayan biri bunu nasıl biliyor? Elindeki şeyin anahtar olduğunu söylüyor, tanıklar ise bıçak olduğunu anlatıyor.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Söyledikleri her şey çelişkili. Benim oğlumun orada can çekiştiğini biliyorlardı. Biri evine gidip duş aldı, diğeri de sokakta oğlumu arıyormuş gibi yaptı. 15 dakikada senaryo yazıp ona göre hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

"OĞLUM GİTTİ, BİZ DE O GÜN ÖLDÜK"

Eyüp Can Güner'in ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Güllü Çay; "Benim oğlum bir yıldır yok. O gitti ama biz de o gün öldük.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

O yemek yiyemiyor diye ben de günlerce yemek yemedim. Onun sevdiği hiçbir yemeği evimde pişirmedim, sevdiği hiçbir şeyi eve sokmadım. Ben sadece nefes alıyorum. Herkesin öldüğü bir tarih vardır derler ya, benim de öldüğüm gün oğlumun öldüğü gündü.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Eyüp Can çok güler yüzlü, merhametli bir çocuktu. Futbolcu olmak istiyordu. Beşiktaşlıydı. Bana, 'Anne sen Beşiktaşlısın, ben de senin tuttuğun takımı tutacağım' derdi. Yaşıtları telefonla oyun oynarken o Kur'an kursuna gidiyordu. Gerçekten çok farklı bir çocuktu." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü
SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

"AYNI PASAJDA 4 CİNAYET İŞLENDİ"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise; "Normalde Eyüp Can o saate kadar çalışmıyormuş. Bir de en büyük sıkıntılardan biri şu: Pasajın kapısı normalde kapalı olur. O gün görevlinin işi çıktığı için kapı açık kalmış. O pasajda Eyüp Can dışında 4 cinayet daha işlenmiş. Buna rağmen kamera takılmamış.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

Ayrıca, olay sırasında Eyüp Can öyle hızlı koşmuş ki terliklerini fırlatmış, poşetini atmış. Sanığın elinde zaten bıçak var, onu sallayarak koşmuş. Sözde Eyüp Can'ı yakalayınca 'Nasihat edecekmiş' Böyle bir savunma olabilir mi? Zaten bu kişi uyuşturucu ve alkol kullanan biri. Daha önce intihar girişimlerinde bulunmuş." dedi.

SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü

İŞTE SABAH'IN ULAŞTIĞI YENİ GÖRÜNTÜLER

SABAH'ın ulaştığı yeni olay yeri görüntülerinde, Eyüp Can'ın ayakkabılarının birbirinden farklı noktalarda olduğu, olay yerinde çok sayıda kan izinin bulunduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca, Eyüp Can'ın düştüğü yerdeki saksılarda herhangi bir devrilme ya da kırılma olmaması dikkat çekti.

#MERSİN