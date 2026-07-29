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SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: “Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü”
SON DAKİKA | Eyüp Can’ın ölümünde korkunç iddia! SABAH yeni görüntülere ulaştı: “Oğlum istismardan kaçtı işkence gördü”
Son dakika haberi: Mersin'de bir pasajda, kendisini kovalayan kişiden kaçarken düşüp öldüğü öne sürülen 12 yaşındaki Eyüp Can'ın acılı annesi Güllü Çay SABAH'a çarpıcı iddialarda bulundu. Çay, "Vücudunda kesikler vardı. Oğluma istismar amacıyla işkence edildi" dedi.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:57