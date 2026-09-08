Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Fatih Acacı'nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay
SON DAKİKA | Fatih Acacı'nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay
Son dakika haberi: Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının üzerinden tam 1 yıl geçti. 12 bıçak darbesiyle hayattan koparılan Fatih'in ölümüne ilişkin davada, sanık Doğukan Gündür'e haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapis cezası verildi. Dosyaya giren telefon incelemesinde cinayet öncesi ceza aramaları ile silah ve pala fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 08:08