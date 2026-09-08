SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Sosyal medyada Fatih Acacı hakkında yapılan bazı paylaşımların altına Doğukan Gündür'e ait cezaevi fotoğraflarının yorum olarak gönderildiği görüldü. Ayrıca Gündür'ün silahla çekilmiş yeni fotoğrafları da çıktı. bu fotoğraflar karşısında aile bir kez daha yıkıldı.