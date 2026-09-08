Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Fatih Acacı'nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

SON DAKİKA | Fatih Acacı'nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Son dakika haberi: Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının üzerinden tam 1 yıl geçti. 12 bıçak darbesiyle hayattan koparılan Fatih'in ölümüne ilişkin davada, sanık Doğukan Gündür'e haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapis cezası verildi. Dosyaya giren telefon incelemesinde cinayet öncesi ceza aramaları ile silah ve pala fotoğrafları ortaya çıktı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 08:08
SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Son dakika haberi: 7 Eylül 2025'te Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı ile yaşıtı Doğukan Gündür arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Gündür, yanında bulunan bıçakla Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Fatih Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 8 Eylül 2025'te hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve otopsi raporu dosyaya girdi.

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SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fatih Acacı'nın vücudunun çeşitli bölgelerinden 12 bıçak darbesiyle yaralandığı belirtildi. Savcılık, dosyada bulunan deliller doğrultusunda Doğukan Gündür'ün kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

SİLAH VE PALA FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Yargılama sürecinde Doğukan Gündür'ün cep telefonu üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda telefonda bulunan internet aramaları ve fotoğraflar dosyaya dahil edildi. Gündür'ün cinayetten önce kasten öldürme ve yaralama suçlarının cezalarına ilişkin internet arama yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Söz konusu aramalar, dava kapsamında sanığın olay öncesindeki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde gündeme geldi. Telefon incelemesinde ayrıca Doğukan Gündür'ün silah ve pala ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. Telefon incelemesinden elde edilen internet aramaları ve görüntüler, dava kapsamında dijital deliller arasında değerlendirildi.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

12 BIÇAK DARBESİNE 12 YIL HAPİS

Dava Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 3 Mart 2026'da Doğukan Gündür'ü çocuğu kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Gündür'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Fatih Acacı'nın ailesi, mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasına itiraz etti. Ailenin avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan istinaf başvurusunda, haksız tahrik indiriminin kaldırılması talep edildi.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Başvuruda ayrıca olayın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Böylece dosyada ilk derece mahkemesinin verdiği kararın ardından istinaf süreci başladı.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

FATİH'İN PAYLAŞIMLARININ ALTINA CEZAEVİ FOTOĞRAFLARI

Fatih Acacı'nın ölümünün birinci yıl dönümünde dosyanın sosyal medya boyutuyla ilgili yeni görüntüler de gündeme geldi.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

Sosyal medyada Fatih Acacı hakkında yapılan bazı paylaşımların altına Doğukan Gündür'e ait cezaevi fotoğraflarının yorum olarak gönderildiği görüldü. Ayrıca Gündür'ün silahla çekilmiş yeni fotoğrafları da çıktı. bu fotoğraflar karşısında aile bir kez daha yıkıldı.

SON DAKİKA | Fatih Acacı’nın katilinden sosyal medya işkencesi! Acılı aileyi bir kez daha yıkan olay

DOSYANIN İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fatih Acacı'nın 8 Eylül 2025'te hayatını kaybetmesinin üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl geçti. Dosyada kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve otopsi bulgularının yanı sıra sanığın telefonundan elde edilen internet aramaları ve fotoğraflar da yer alıyor. Fatih Acacı cinayetinde istinaf incelemesinin ardından verilecek karar bekleniyor.

#FATİH ACACI #ANKARA