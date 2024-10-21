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SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

SON DAKİKA... İstanbul'da Ömer Sargın, 8 Ocak'ta Fatih Camii imamı Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladı. Olay yerinde yakalanan ve tutuklanan saldırganla ilgili mütalaa mahkemeye ulaştı. İşte Ömer Salgın hakkında istenen ceza…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 21.10.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:35
SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

İstanbul'daki 8 Ocak'ta 19.10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralamıştı.

SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

Olayın ardından gözaltına alınan Salgın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada duruşma savcısı mütalaasını sundu.

SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

Mütalaada, sanığın camiye giderek bir müddet zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı öldürmeye elverişli kesici aletle, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı kaydedilerek, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanık Ömer Salgın'ın Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle "Silahla kasten ağır yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla ve "Silah kanununa muhalefet" suçundan da 6 aydan 1 yıl hapsi istedi.

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