SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

İstanbul'daki 8 Ocak'ta 19.10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Salgın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' Yusufcan İslam'a yönelik ise 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. MÜTALAA VERİLDİ İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada duruşma savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanığın camiye giderek bir müddet zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı öldürmeye elverişli kesici aletle, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı kaydedilerek, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Savcı, sanık Ömer Salgın'ın Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle 'Silahla kasten ağır yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla ve 'Silah kanununa muhalefet' suçundan da 6 aydan 1 yıl hapsi istedi. Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik 'Kasten yaralama' suçundan beraatı talep edilen sanık Ömer Salgın'ın üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. DURUŞMA ERTELENDİ Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaa doğrultusunda savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.