SON DAKİKA... Fatih Camii imamı Galip Usta’yı bıçaklamıştı: İşte saldırgan Ömer Salgın hakkında istenen ceza!

Olayın ardından gözaltına alınan Salgın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.