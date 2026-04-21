SON DAKİKA: Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne neden olmuştu! O ilaçlama firmasının sahibinden şok savunma: Benim ilaçlarım öldürmez
Almanya'dan tatil düşüncesiyle İstanbul'a gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde kabusu yaşadı. 4 kişilik ailenin yok olduğu korkunç faciayla ilgili davada, ilaçlama şirketinin sahibinden duyanların kulaklarına inanamadığı bir savunma geldi: 'Şirket temizlik mi ilaçlama mı hatırlamıyorum!' Hakimden sanığa tokat gibi cevap gelirken, mahkeme salonunda buz kestiren 'Benim ilaçlarım öldürmez' sözleri pes dedirtti. İşte Türkiyeyi yasa boğan olaydaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 15:03