Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

SON DAKİKA… İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kan donduran pusuyla ilgili iddianame düzenlendi. Suikastta yer alan isimler tek tek tespit edilirken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları…

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:01
SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

SON DAKİKA… İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, olayın geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmalarla bağlantılı olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

İNTİKAM PLANI HAZIRLANDI

Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde saldırıya uğramıştı.

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SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

İddiaya göre saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuştu. Ay Grubu'nun sorumlu tuttuğu Gümüştekin'den intikam alma amacıyla hareket edildiği, bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planlandığı ve saldırının gerçekleştirildiği vurgulandı.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

SALDIRIDAN SONRA AY'I ARADILAR

Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile telefon görüşmeleri yaptıkları dosyaya girdi.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

Örgüt lider Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında, "kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı örgüt üyeliği" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

İŞTE PUSUDA ROL ALAN İSİMLER

İddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:

Emrullah Üstün ve Efe Kadir: Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından beyaz bir araçla Avrupa Yakası'na kaçan tetikçiler.

İsmail Enes Yılmaz: Saldırı aracını temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren isim.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

Özkan Özen: Gümüştekin'in hareketlerini otel çevresinde takip eden keşifçi.

Kader Bayna ve Şeyhmus Durgun: Firari şüphelilerin gizlenmesini sağlayanlar.

SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikoflar, tabancalar, takip cihazı, maske ve eldivenler ele geçirilirken, örgütün yeni eylemler için hazırda beklediği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

#FENERBAHÇE