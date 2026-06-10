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SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı
SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı
SON DAKİKA… İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kan donduran pusuyla ilgili iddianame düzenlendi. Suikastta yer alan isimler tek tek tespit edilirken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:01