SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin suikastında iddianame hazırlandı! Dikkat çeken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı

İŞTE PUSUDA ROL ALAN İSİMLER

İddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:

Emrullah Üstün ve Efe Kadir: Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından beyaz bir araçla Avrupa Yakası'na kaçan tetikçiler.

İsmail Enes Yılmaz: Saldırı aracını temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren isim.