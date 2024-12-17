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SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

Son dakika: Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:48
SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.

SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

"AMACIM YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPMAK DEĞİL"
Duruşmada savuma yapan sanık Yılmaz, içerik üreticisi olduğunu ve halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyleyerek, ''Halka mikrofon uzatıyorum, beni takip ederlerse para veriyorum.

SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

Paylaştığım videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazanıyorum. Amacım yasa dışı bahis reklamı yapmak değil, reklamlar üzerinden para kazanıyorum'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ
Alınan sanık savunmasının da ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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