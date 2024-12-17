SON DAKİKA: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi!

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. 'AMACIM YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPMAK DEĞİL' Paylaştığım videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazanıyorum. Amacım yasa dışı bahis reklamı yapmak değil, reklamlar üzerinden para kazanıyorum'' ifadelerini kullandı. TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ