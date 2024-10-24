SON DAKİKA: FETÖ elebaşına QR kodlu defin! Örgüt kavgası define yansıdı

ÖRGÜT İÇİNDEKİ ÇELİŞKİLER CENAZEYE DE YANSIDI



Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt içinde tartışmalar nedeni ile cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışıldı. Bir taraftan mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması istenirken, örgütün üst düzeylerinin bazıları güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı çıktığı öğrenildi.