SON DAKİKA: FETÖ elebaşına QR kodlu defin! Örgüt kavgası define yansıdı
Son dakika... Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen defnedilmedi. Örgüt içinde başa gelme kavgası elebaşının defnedilmesinin önüne geçti. Örgüt yönetiminden "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderilirken, cenazeye QR kod'la girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:57