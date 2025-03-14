Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! Yasadışı bahis örgütü liderliği...
SON DAKİKA | Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! Yasadışı bahis örgütü liderliği...
Son dakika haberi: Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne operasyon düzenlendi. 59 şüpheliden 49'u yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el konuldu.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:37