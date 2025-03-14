SON DAKİKA | Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! Yasadışı bahis örgütü liderliği...

BAHİS PARASIYLA KURULAN ŞİRKETLER

Soruşturmada, Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank'ı satın aldıkları daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi.

Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddialar arasında.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şiphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.