SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

"DESTEK FAKTORİNG'DEKİ İŞLEMLERİN BU ŞEKİLDE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Destek Faktoring'in halka arzında Tera fonlarının rolüne ilişkin soruyu da cevaplayan Öztürk, "Bu halka arzda Tera Portföy birinci serbest fon Destek Faktoring hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Destek hissesi tahsis etmiştir" dedi.
Öztürk, Destek Faktoring hisselerinin alımında da fon yöneticiliğinin kendi açısından formaliteden ibaret olduğunu belirterek, "Her ne kadar burada bu fonda yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.
"HAKİM ORTAĞIN İRADESİNİN YANSIMASI İLE OLABİLİR"
Ayşegül Kaya'nın bu kararı tek başına almasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürk, "Bu karar ancak hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansıması ile olabilir. Bu fondaki işlemlerin bu şekilde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu hisse alımında olayların nasıl geliştiği konusunda doğrudan bilgi sahibi değilim. İşleyişin böyle olabileceğini düşündüğüm için ifade ediyorum" dedi.
Öztürk, halka arzın ardından Destek Faktoring hissesinde kendisinin herhangi bir işlem yapmadığını belirterek, "Halka arz olup işlem görmeye başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem insiyatifim yoktur. Buna ilişkin olarak da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şahsımın dahil olduğu bir inceleme bulunmamaktadır" diye konuştu.
"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
Öztürk ifadesinin sonunda, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. PYŞ genel müdürlüğü ve fon yöneticiliği yaptığım dönemdeki süreci açık bir şekilde anlattım. Sadece kağıt üzerinde fon yöneticisi sıfatına sahiptim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.