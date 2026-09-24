SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

"VİŞNE HİSSESİNDE HERHANGİ BİR ALIM, SATIM, İŞLEM İNSİYATİFİM YOKTUR"

Vişne Madenciliğin halka arzında Tera fonlarının rolü sorulan Öztürk, halka arzın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapıldığını belirterek, "Bu halka arzda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birinci serbest fon Vişne hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Vişne hissesi tahsis etmiştir" dedi.

Fon yöneticiliğinin fiili karar alma anlamında kendisine ait olmadığını savunan Öztürk, "Her ne kadar burada Tera birinci serbest fon yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ayşegül Kaya'nın bu kararı tek başına alamayacağını belirterek, "Tabii bu Ayşegül Kaya'nın kendi başına aldığı bir karar değildir, böyle bir kararı Ayşegül Kaya'nın alması da mümkün değildir. Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi.