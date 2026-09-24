Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Son dakika haberi: Fon soruşturması kapsamında TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile DOĞA SİGORTA'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan; holding patronlarının gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 09:37
SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...
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Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 9 gözaltı sayısı ise 39 oldu. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 şüpheli ise cezaevinde bulunuyor. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 63'e ulaştı.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Soruşturmada daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ile Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp tutuklanmıştı.

Görseldeki: Emre Tezmen

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Son olarak ise Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.

Görseldeki: Nihat Kırmızı

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

20 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına bulunan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Pusula Holding bünyesinden 17 şüpheli, Tera Holding bünyesinden ise 3 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Görseldeki: Abdülkadir Özkan

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

TUTUKLU SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Savcılık ifade işlemlerinin ardından tüm şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Görseldeki: Emre Alkin

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Buradaki sorguların ardından ilk olarak, Pusula Holding ile bağlantılı Satış Müdürü Berkan Gülen, Ousula Portföy sahibi Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız, Bilgisayar Teknisyeni, Furkan Baki,İlhan İlaç AŞ Yetkilisi İlhan Aygün, Kuasay AŞ Yetkilisi İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Kuyumcu Murat Keçeci, BSO Şirketi Yetkilisi Salih Can Bülbül, Sarış Danışmanı Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya tutuklandı.

Görseldeki: Bülent Uygun

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

3 YENİ TUTUKLAMA!

Ardından TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile DOĞA SİGORTA'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandılar.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Böylelikle dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş oldu.

Görseldeki: Serdar Turhan

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

HOLDİNG PATRONLARININ GÖZALTINA ALINMA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Portföy Yönetim AŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

ALPER ÖZTÜRK'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Öztürk'ün ifadesi ortaya çıktı.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Öztürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Öztürk, Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fonların rolüne ilişkin sorulara cevap verirken, fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu söyledi.

"FON YÖNETİCİLİĞİM SADECE KAĞIT ÜZERİNDE FORMALİTEDEN İBARETTİ"

Öztürk, 2022 yılının Ekim ayında Tera PYŞ'de genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını belirterek, "Tera PYŞ'de öncelikle nitelikli bir kadro oluşturdum. Risk yönetimi, denetim, araştırma, portföy yönetimi, iç kontrol, operasyon departmanları kurdum, güçlendirdim ve nitelikli personelin alımını yaptım" dedi.

Öztürk, fonlardaki yöneticilik sıfatına ilişkin ise "Tera PYŞ fonlarının kuruluşunda şirket çalışanının toplamda sayısının 4 olması sebebiyle fonlardaki yöneticilik sıfatı da sayının az olması sebebiyle asgari bir portföy yöneticisi olması gerektiğinden benim yönetici konumunda bulunmamı gerektirdi" ifadelerini kullandı.

Görseldeki: Alper Öztürk

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

"VİŞNE HİSSESİNDE HERHANGİ BİR ALIM, SATIM, İŞLEM İNSİYATİFİM YOKTUR"

Vişne Madenciliğin halka arzında Tera fonlarının rolü sorulan Öztürk, halka arzın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapıldığını belirterek, "Bu halka arzda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birinci serbest fon Vişne hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Vişne hissesi tahsis etmiştir" dedi.

Fon yöneticiliğinin fiili karar alma anlamında kendisine ait olmadığını savunan Öztürk, "Her ne kadar burada Tera birinci serbest fon yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ayşegül Kaya'nın bu kararı tek başına alamayacağını belirterek, "Tabii bu Ayşegül Kaya'nın kendi başına aldığı bir karar değildir, böyle bir kararı Ayşegül Kaya'nın alması da mümkün değildir. Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

Hissenin işlem görmeye başlamasının ardından herhangi bir işlem yapmadığını belirten Öztürk, "Halka arz olup işlem görmeye başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem insiyatifim yoktur" diye konuştu. Vişne hissesi alındıktan sonra ikincil piyasa işlemlerine dikkat edilmesi konusunda şirket çalışanlarını uyardığını ifade eden Öztürk, "Şahsımın da fon yöneticisi olarak görünmesi sebebiyle muhatap olmam nedeniyle endişe duydum. PYŞ yönetim içerisinde bulunan öncelikle portföy yöneticisi olmak üzere tüm çalışanlara uyarıda bulundum" dedi.

Öztürk, söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelendiğini ve idari para cezası uygulandığını belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Vişne pay piyasası işlemleri ile ilgili şirketimiz PYŞ'den savunma talep edilmesi, yönetici olarak beni rahatsız etmiş, bu duyduğum rahatsızlıktan dolayı da PYŞ'deki tüm portföy yöneticisi pozisyonlarından ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 3 yeni tutuklama: Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! TERA yönetim kurulu üyeleri ve...

"DESTEK FAKTORİNG'DEKİ İŞLEMLERİN BU ŞEKİLDE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destek Faktoring'in halka arzında Tera fonlarının rolüne ilişkin soruyu da cevaplayan Öztürk, "Bu halka arzda Tera Portföy birinci serbest fon Destek Faktoring hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Destek hissesi tahsis etmiştir" dedi.

Öztürk, Destek Faktoring hisselerinin alımında da fon yöneticiliğinin kendi açısından formaliteden ibaret olduğunu belirterek, "Her ne kadar burada bu fonda yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"HAKİM ORTAĞIN İRADESİNİN YANSIMASI İLE OLABİLİR"

Ayşegül Kaya'nın bu kararı tek başına almasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürk, "Bu karar ancak hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansıması ile olabilir. Bu fondaki işlemlerin bu şekilde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu hisse alımında olayların nasıl geliştiği konusunda doğrudan bilgi sahibi değilim. İşleyişin böyle olabileceğini düşündüğüm için ifade ediyorum" dedi.

Öztürk, halka arzın ardından Destek Faktoring hissesinde kendisinin herhangi bir işlem yapmadığını belirterek, "Halka arz olup işlem görmeye başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem insiyatifim yoktur. Buna ilişkin olarak da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şahsımın dahil olduğu bir inceleme bulunmamaktadır" diye konuştu.

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Öztürk ifadesinin sonunda, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. PYŞ genel müdürlüğü ve fon yöneticiliği yaptığım dönemdeki süreci açık bir şekilde anlattım. Sadece kağıt üzerinde fon yöneticisi sıfatına sahiptim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

#SON DAKİKA #TERA HOLDİNG #EMRE TEZMEN