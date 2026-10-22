SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

SON DAKİKA… İstanbul Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş hakkında suç duyurusu yapıldı. Serkan Tekin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Altınbaş Üniversitesi yetkilileri Hüseyin Altınbaş, İnan Altınbaş ve Selçuk Uysaler, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu yetkilileri Osman Korkmaz, Muharrem İbrahim Aybar hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından dava açtı. Yapılan suç duyurusunda, Altınbaş Üniversitesi ve Şişli Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci kayıt işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası da yer aldı. İşte detaylar...