SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

Öyle ki ebelik bölümünde kayıtlı görünen öğrencilerden bir şahıs 51 yaşında bir erkektir. Piyasada uluslararası öğrencilerin acenteliğini yapan firmalar tarafından bu iki kurum "ikametçi üniversite" olarak bilinmektedir. Şüpheliler öğrenci kayıt işlemlerinde usulsüzlükler yapmış ve yapmaktadırlar.