Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

SON DAKİKA… İstanbul Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş hakkında suç duyurusu yapıldı. Serkan Tekin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Altınbaş Üniversitesi yetkilileri Hüseyin Altınbaş, İnan Altınbaş ve Selçuk Uysaler, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu yetkilileri Osman Korkmaz, Muharrem İbrahim Aybar hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından dava açtı. Yapılan suç duyurusunda, Altınbaş Üniversitesi ve Şişli Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci kayıt işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası da yer aldı. İşte detaylar...

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Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 15:50
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding'e operasyon düzenlendi. Göztepe'nin eski başkanı İnan Altınbaş gözaltına alınırken, ağabeyi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altınbaş Holding, borçları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiş olan Göztepe A.Ş.'yi 2007 yılında ihaleyle 1 milyon 305 bin TL bedelle satın alarak kulübün yönetimini üstlenmiş ve kulübü 1. Lig'e kadar çıkarmıştı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

ÜNİVERSİTE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Serkan Tekin isimli vatandaş avukatı Sena Tuhan aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Altınbaş Üniversitesi İktisadi İşletmesi yetkilileri Hüseyin Altınbaş, İnan Altınbaş ve Selçuk Uysaler, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu yetkilileri Osman Korkmaz, Muharrem İbrahim Aybar hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından şikayette bulundu. Yapılan suç duyurusunda, Altınbaş Üniversitesi ve Şişli Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci kayıt işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

51 YAŞINDA ERKEK EBELİK BÖLÜMÜNE KAYDEDİLDİ

Savcılığa verilen şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Altınbaş Üniversitesi ile Şişli Meslek Yüksekokulu, özellikle uluslararası öğrenci kayıt ve yenileme işlemlerinde ciddi usulsüzlükler yapmaktadırlar. Aracı acenteler vasıtasıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilere, fiili eğitim-öğretim sağlamadan program kaydı yaptıkları eğitimci müvekkil tarafından şifahen öğrenilmiştir. Bu yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı eğitim amaçlı yapılmamaktadır.

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SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

Öyle ki ebelik bölümünde kayıtlı görünen öğrencilerden bir şahıs 51 yaşında bir erkektir. Piyasada uluslararası öğrencilerin acenteliğini yapan firmalar tarafından bu iki kurum "ikametçi üniversite" olarak bilinmektedir. Şüpheliler öğrenci kayıt işlemlerinde usulsüzlükler yapmış ve yapmaktadırlar.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

Üniversite kayıtları ve aracı acenteler ile bunlarla bağlantılı kişi veya kuruluşlar hakkında tahkikat yapıldığında şüpheli kişi ve kurumların gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek hileli işlemlerle haksız menfaat sağladığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve vergi mevzuatına aykırı hareket ettikleri sübut bulacaktır.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!

Öte yandan son dönemde gündemdeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması ve Altınbaş Holding hakkında basına yansıyan haberler nazara alındığında şüphelilerin bu suçları örgüt faaliyeti çerçevesinde işledikleri de ortadadır" denildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında Altınbaş Üniversitesi detayı: 51 yaşındaki erkeği ebelik bölümüne kaydettiler!
#BAKIRKÖY