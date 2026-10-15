Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon çarkını deşifre etti. Kapalı fonlar aracılığıyla dip seviyelerden toplanan hisselerin suni fiyat artışlarıyla tepede portföy fonlarına satıldığı, para piyasası fonlarından sağlanan kaynakların ise ters repo yöntemiyle aracı kurumlara aktarılarak agresif alımlarla fiyatların yukarı itildiği belgelendi. Manipülasyonun en çarpıcı örneği tasfiye halindeki 16 fonla gündeme gelen Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde meydana geldi! 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye yükseldi! Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında OZATD, IEYHO, PRZMA, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istedi.

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Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:17
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda (BİST) portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla yürütülen devasa manipülasyon iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada önemli bir adım daha attı. Savcılığın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderilen ibareli adli müzekkerelerde, hisselerde anlık fiyat analizleriyle tespit edilen ve 100 kata varan anormal fiyat artışlarının perde arkası gözler önüne serildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

BAŞROLDE ALTINBAŞ VAR

Soruşturma dosyasında en dikkat çekici ve çarpıcı manipülasyon örneğinin başrolünde, geçtiğimiz haziran ayında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) hissesinde piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle işlem yasağı getirilen Alnus Yatırım'ın kurucusu Nusret Altınbaş bulunuyor. Altınbaş SPK'nın bu cezası sonrası Alnus'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakmıştı. Altınbaş aynı zamanda tasfiye kararı verilen Atlas Portföy'ün de sahibi olmasıyla biliniyor.

Görsel: Nusret Altınbaş

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

ZARAR EDEN ŞİRKETTE 15 KATI AŞAN TIRMANIŞ

Savcılığın incelemelerine göre; 1 Ağustos 2025 tarihinde 12 ila 16 TL bandında seyreden IEYHO hisseleri, hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 15 Eylül 2026'da 230 TL seviyesine kadar tırmandırıldı. Hissedeki bu anormallik, şirketin piyasa değerine de doğrudan yansıdı. 1 Ağustos 2025'te yaklaşık 8 Milyar TL olan şirketin toplam piyasa değeri, 16 Eylül 2026 itibarıyla 125 Milyar TL gibi afaki bir rakama ulaştı.

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SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

Ancak mali tablolara bakıldığında, şirketin aynı dönemde 520 Milyon TL civarında net zarar açıkladığı tespit edildi. Şirketin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranları ve gerçek faaliyetleriyle tamamen çelişen bu 117 Milyar TL'lik devasa değer artışını destekleyecek tek bir Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminin dahi bulunmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

MANİPÜLASYONUN ÇARKI NASIL DÖNDÜ? FONLAR VE TERS REPO TEZGAHI

Savcılığın adli müzekkeresinde, IEYHO hisselerindeki vurgunun operasyonel mekanizması adım adım deşifre edildi: 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren piyasadaki dolaşımda bulunan IEYHO hisseleri; şahıslar, kapalı fonlar ve şirketler aracılığıyla alt seviyelerden toplandı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

FON YOLUYLA YÜKSEK FİYATTAN SATIŞ

Piyasada yapay şekilde tırmandırılan hisseler, tepe noktalarda Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde yer alan DFI fonuna yüksek fiyatlarla satılarak devasa haksız kazanç sağlandı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

TERS REPO FİNANSMAN DESTEĞİ

Yükseliş eğilimini ve likiditeyi desteklemek amacıyla Atlas Portföy'ün para piyasası fonundan borçlandığı kaynakları ters repo yöntemiyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aktardığı, bu aktarılan finansmanla agresif IEYHO alımları yapılarak hisse fiyatının suni biçimde yukarı itildiği belirlendi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

PRZMA'DA DA BENZER SENARYO: TERA GRUBU MERCEK ALTINDA

Savcılığın SPK'ya yazdığı 9 Ekim 2026 tarihli ikinci müzekkerede ise Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. (PRZMA) hisselerindeki benzer yapay hareketler detaylandırıldı. 2026 yılı Şubat ayında 12 TL seviyelerinde bulunan PRZMA hissesinin, 132 Milyon TL zarar açıklamasına rağmen Eylül 2026 başında 91 TL'ye kadar yükseltildiği ifade edildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

Bu süreçte şirketin piyasa değeri 929 Milyon TL'den 7 Milyar TL'ye çıkarken, gelen ihbarlarda Tera Grubu'nun alımlarıyla yapay yükseliş sağlandığı iddia edildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SAVCILIK SPK'DAN RAPOR İSTEDİ: İŞTE İNCELEME ALTINDAKİ 25 ŞİRKET

Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da organize edilen bu işlemlerin tespiti için SPK'dan takas verileri, MKK kayıtları, karşılıklı işlemler, emir iptalleri ve KAP bildirimlerinin detaylı biçimde incelenerek adli dosyaya sunulmasını talep etti.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

Soruşturma kapsamında incelemeye alınan ve yapay fiyat hareketlerine konu olduğu değerlendirilen 25 şirkete ait hisse kodları ise şöyle sıralandı: OZATD, TRHOL, IEYHO, BIGEN, MANAS, ANELE, ALKLC, GUNDG, ARMGD, DSTKF, BURVA, PRZMA, ODINE, GMTAS, SELEC, CELHA, OZRDN, EDATA, KERVN, DMRGD, TEHOL, PEKGY, KTLEV, PASEU, KARCL. Savcılık, fonlar ve aracı kurumlar üzerinden yürütülen bu organize borsa operasyonuna ilişkin adli tahkikatı derinleştirerek sürdürüyor.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

ŞÜPHELİ SAYISI 296'YA ULAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli tedbirler ve operasyonel adımlar genişletildi. Soruşturma dosyasındaki toplam şüpheli sayısı 296'ya ulaştı. 245 şüpheliye resmi müzekkere yazıldığı öğrenildi.

#SPK #BORSA İSTANBUL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI