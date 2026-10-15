Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında savcılık manipülasyon çarkının röntgenini çekti! İşte vurgunun şifreleri: 117 milyar liralık tezgah…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon çarkını deşifre etti. Kapalı fonlar aracılığıyla dip seviyelerden toplanan hisselerin suni fiyat artışlarıyla tepede portföy fonlarına satıldığı, para piyasası fonlarından sağlanan kaynakların ise ters repo yöntemiyle aracı kurumlara aktarılarak agresif alımlarla fiyatların yukarı itildiği belgelendi. Manipülasyonun en çarpıcı örneği tasfiye halindeki 16 fonla gündeme gelen Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde meydana geldi! 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye yükseldi! Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında OZATD, IEYHO, PRZMA, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:17