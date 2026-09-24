SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

LÜKS ARAÇLAR İKİ GÜNDE DEVRETTİ

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre;

2023 model Audi Q8, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş'e, 2023 model McLaren 750S Coupe, yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan'a, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi'ye, 2025 model Bentley Continental GT Speed, yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat'a, 2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olup 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan'a devredildiği tespit edildi.