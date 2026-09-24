Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lirayı bulan Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 lüks aracını soruşturma sürecinden yalnızca iki günde farklı kişiler üzerine devrettiği tespit edildi. Devirler karşılığında Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla yalnızca 26 bin 280 lira gönderildi. Araçların mal varlığını kaçırmak amacıyla devredildiği değerlendirilirken, 4 lüks araca el konuldu.

Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 12:34
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın, soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişiler üzerine devredildiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

MASAK raporunda; Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlenmiştir.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

LÜKS ARAÇLAR İKİ GÜNDE DEVRETTİ

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre;

2023 model Audi Q8, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş'e, 2023 model McLaren 750S Coupe, yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan'a, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi'ye, 2025 model Bentley Continental GT Speed, yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat'a, 2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olup 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan'a devredildiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

5 LÜKS ARACIN TOPLAM 26 BİN 280 TL'YE DEVREDİLDİ

Araçların model, marka ve güncel piyasa koşulları dikkate alındığında, söz konusu 5 lüks aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu değerlendirildi. Söz konusu devirlerle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla; Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edilmiştir.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen 5 lüks aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına yansıyan toplam tutarın yalnızca 26 bin 280 TL oldu.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

MAL VARLIĞINI KAÇIRMA ÇABASI

Bu tespitler üzerine, söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

ŞASE VE MOTOR NUMARALARI DA İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması talimatı verildi. Araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığının incelenecek.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

4 LÜKS ARAÇ MUHAFAZA ALTINDA

Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; Hasan Kaytan adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, Bolkan Bekçi adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İbrahim Halil Rat adına tescilli Bentley Continental GT Speed olmak üzere, toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL aralığında değerlendirilen 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı.Yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerindeki, Hasan Dörtkardeş adına tescil edilen Audi Q8'in yakalanarak muhafaza altına alınmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

750 MİLYON TL'YE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin TL nakit tutar dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile özel bir bankada TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI