SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lirayı bulan Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 lüks aracını soruşturma sürecinden yalnızca iki günde farklı kişiler üzerine devrettiği tespit edildi. Devirler karşılığında Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla yalnızca 26 bin 280 lira gönderildi. Araçların mal varlığını kaçırmak amacıyla devredildiği değerlendirilirken, 4 lüks araca el konuldu.