Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Son dakika haberi: İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREKS dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı. Şebekeye yönelik günlerdir sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 213'e yükseldi. Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. İşte detaylar!

Yunus Emre KAVAK
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:21
Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Son dakika... İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREKS dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı. Şebekeye yönelik günlerdir sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 213'e yükseldi. Bu kişilerden 113'ü hakkında tutuklama talep edildi.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de, asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu anlaşıldı.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Ygal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maksym Verzılov öne çıkarken; Stass Ness ile Azerbaycanlı "Tural" adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği belirlendi.

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Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Şirkette finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir nevi hayalet sistem uygulandığı anlaşıldı. İsrailli patron Amıt Ygal'ın özel şoförü "Sait"in, araçla işyerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Personel maaşlarının bu nakit kasalardan çekilerek İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı, resmiyete hiçbir banka kaydının yansıtılmadığı kaydedildi.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

TÜM YÖNETİCİLER İSRAİLLİ ÇIKTI

Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi.

Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği dosyaya girdi.

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