Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!
Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!
Son dakika haberi: İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREKS dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini anlattı. Şebekeye yönelik günlerdir sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 213'e yükseldi. Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:21