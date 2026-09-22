Son dakika | Foreks vurgununda çalışanlar sistemi anlattı! Gölge patron, hayalet para: Şok detaylar!

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de, asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu anlaşıldı.