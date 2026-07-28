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Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son dakika haberi: İstanbul'da, Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını yatırım ve forex vaadiyle dolandırdığı belirlenen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 56'ya yükseldi. Şüphelilerin şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise Türkiye'de aklandığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:01