Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, Şişli'deki bir AVM'de Vend Teknoloji adı altında faaliyet gösteren şirketin, yabancı ülke vatandaşlarını sahte yatırım ve forex işlemleriyle dolandırdığı belirlendi.