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Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

Son dakika haberi: İstanbul'da, Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını yatırım ve forex vaadiyle dolandırdığı belirlenen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 56'ya yükseldi. Şüphelilerin şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise Türkiye'de aklandığı tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:01
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, Şişli'deki bir AVM'de Vend Teknoloji adı altında faaliyet gösteren şirketin, yabancı ülke vatandaşlarını sahte yatırım ve forex işlemleriyle dolandırdığı belirlendi.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

1 MİLYON DOLARLIK AKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği, ancak özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişinin gerçekleştiği ve suç gelirlerinin yurt içinde aklandığı tespit edildi.

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Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah AVM rezidansına düzenlenen operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 56'ya yükseldi.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

49 TÜRK 7 YABANCI

Gözaltına alınan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

Yabancı şüphelilerin 3'ünün Azerbaycan, 1'inin Kırgızistan, 1'inin Özbekistan, 1'inin Güney Kore ve 1'inin Japonya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
Son Dakika | FOREX çetesinde operasyonda şok detaylar: Japon ve Kore vatandaşlarını hedef almışlar
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