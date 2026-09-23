Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

SON DAKİKA… İstanbul'da verdikleri "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuş ağına çektiler. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ilana kanıp arayan kadınlar çirkin tekliflerle karşılaştı. Ağın içine çekilen kadınlar ile müşterilerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:01
SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...
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İstanbul'da polise başvuran bir kadın, internette gördüğü "Masöz aranıyor" ilanına iş başvuruda bulunduktan sonra görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa yönlendirmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi belirledi.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

KADINLARA "CİNSEL İLİŞKİYE GİRER MİSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri "Masöz aranıyor" ilanı için telefonla arayan kadınlara, "Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?" diye sorduklarını belirledi. Teklifi kabul eden kadınların masaj salonlarında çalıştırıldığı ve gelen erkeklere yönlendirildiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

ŞİFRELERLE MESAJLAŞTILAR

Polisin çalışmasında, şüphelilerin fuhuşa yönlendirdikleri kadınlarla kendi aralarında oluşturdukları şifrelerle mesajlaştıkları belirlendi.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

Kadınların, "Sistem 1", "Sistem 2", "Sistem 3" ve "Sistem 4" şeklindeki şifrelere göre müşterilerle ilişkiye girdikleri tespit edildi.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği "Mühür" operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FUHUŞ