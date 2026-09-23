Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...
SON DAKİKA… Fuhuş ağına masöz maskesi! O numarayı arayan kadınlar çirkin teklifle karşılaştı: Meğer müşterileriyle şifreli mesajlaşmışlar...
SON DAKİKA… İstanbul'da verdikleri "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuş ağına çektiler. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ilana kanıp arayan kadınlar çirkin tekliflerle karşılaştı. Ağın içine çekilen kadınlar ile müşterilerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:01