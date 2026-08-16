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SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı
SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı
Son dakika haberi: Gaziantep'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık hakkında rüşvet karşılığı beraat ve tahliye kararı verildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile aynı mahkemede görevli üye hakim ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırılmıştı. SABAH, o skandal whatsapp yazışmalarına ulaştı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:53