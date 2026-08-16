SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Son dakika haberi: Gaziantep Adliyesi'nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) konu ile ilgili soruşturma başlattı.



