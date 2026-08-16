Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Son dakika haberi: Gaziantep'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık hakkında rüşvet karşılığı beraat ve tahliye kararı verildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile aynı mahkemede görevli üye hakim ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırılmıştı. SABAH, o skandal whatsapp yazışmalarına ulaştı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:53
SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Son dakika haberi: Gaziantep Adliyesi'nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) konu ile ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan bir cep telefonundaki 'kalp' simgeli gizemli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle skandal ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli Üye Hâkim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

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SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

HAKİME PARAYI VEREN GELDİ

Yazışmalarda, "Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi.

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş" şeklinde ifadeler geçtiği görüldü.

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

Başka bir yazışmada ise, hakimin avukat Mehmet Balcı'ya tahliye dilekçesi vermesini söylediği belirtilirken mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı

"Hakim, "Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım." diyor.

SON DAKİKA | Gaziantep Adliyesi’nde skandal olay! Rüşvet karşılığı tahliye: SABAH, Whatsapp yazışmalarına ulaştı
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