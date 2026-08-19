Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Gaziantep'te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: ' O benim arkadaşım'
SON DAKİKA! Gaziantep'te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: " O benim arkadaşım"
Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayıp kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerine teslim olmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının sevk sırasında kameralara söylediği o sözler ise pes dedirtti. Peki, iki eski arkadaşı kanlı bir hesaplaşmaya götüren bu akılalmaz olayın arkasındaki asıl sebep neydi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:42