Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Gaziantep'te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: ' O benim arkadaşım'

SON DAKİKA! Gaziantep'te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: " O benim arkadaşım"

Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayıp kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerine teslim olmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının sevk sırasında kameralara söylediği o sözler ise pes dedirtti. Peki, iki eski arkadaşı kanlı bir hesaplaşmaya götüren bu akılalmaz olayın arkasındaki asıl sebep neydi? İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:42
SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

Gaziantep Şahinbey'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan Gaziantep'te bıçaklı saldırı olayının yankıları sürüyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i ağır yaralayan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve olayla bağlantılı diğer 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

DUYANLAR KULAKLARINA İNANAMADI: "YAŞADIĞINA SEVİNİYORUM"

Sağlık kontrollerinden geçirilip adliye koridorlarına getirilen zanlı, gazetecilerin soruları karşısında öyle bir şey söyledi ki duyanlar şaşkına döndü.

SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

İşlediği suçun ardından kameralara konuşan Seydi Ahmet Keleş, "Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullanarak herkesi şoke etti.

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SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

KANLI PUSUNUN ALTINDAN 'KOLTUK' ÇIKTI

Peki, iki eski siyasi yol arkadaşını bu noktaya getiren asıl sebep neydi? Emniyetteki sorgusunda çözülen saldırganın itiraflarına göre, olayın altından bir siyasi husumet ve koltuk kavgası çıktı.

SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

Milletvekili Meriç'in partisinden ayrılmasının ardından zanlı Keleş'in de istifa ettiği, ancak yeni partide beklediği ilçe başkanlığı görevi kendisine verilmeyince öfkeye kapıldığı iddia edildi. Beklentisi karşılanmayan zanlı ile vekil arasındaki iplerin bu tartışmalar sonrası tamamen koptuğu anlaşıldı.

SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

KAN DONDURAN OLAY GÜNÜ DETAYI

Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylar ise adeta kan dondurucu nitelikte. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in paylaştığı bilgilere göre; zanlı olay günü evinde alkol alıyordu. Milletvekilinin bölgeye geldiğini fark edince evden bıçağını kapıp sokağa indi.

SON DAKİKA! Gaziantep’te dehşet! Milletvekili Melih Meriç’e bıçakla saldırmıştı! Zanlının şok ifadesi ortaya çıktı: O benim arkadaşım

Milletvekili Meriç'in, olaydan çok kısa bir süre önce korumasına ve şoförüne izin vermiş olduğu öğrenilirken mahalle ziyaretlerine tek başına devam eden vekil, bu anında saldırıya uğradı.

#GAZİANTEP #YENİ PARTİ