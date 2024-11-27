Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi
Son dakika haberi: Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın geçen hafta İstanbul Bayrampaşa'da hayatını kaybetmesinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Duygu Kiraz ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanışan polis memurunun evine giden genç kadının uyuşturucu kullanmasının ardından krize girerek öldüğü belirlendi. 2 polis hakkında adli kontrol verilirken bir polis memurunun serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:02