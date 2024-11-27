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Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Son dakika haberi: Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın geçen hafta İstanbul Bayrampaşa'da hayatını kaybetmesinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Duygu Kiraz ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanışan polis memurunun evine giden genç kadının uyuşturucu kullanmasının ardından krize girerek öldüğü belirlendi. 2 polis hakkında adli kontrol verilirken bir polis memurunun serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:02
Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Son dakika haberi: Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın geçtiğimiz 20 Kasım günü epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Olay 19 Kasım günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki şarkıcı Duygu Kiraz ile B.K., isimli polis memuru sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştı. İkili tanışmalarının ardından buluşmaya karar verdi.

Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Geceyi birlikte geçirmek için B.K.'nın ikametine gelen genç şarkıcı burada aynı evde ikamet eden diğer polis memurları A.Z., ile tanıştılar.

Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

POLİS MEMURUYLA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTI

Geceyi birlikte geçiren çift iddiaya göre sabah olduğunda Duygu Kiraz krize girerek nefes alamadı. B.K., durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans çağırdı.

Son dakika: Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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