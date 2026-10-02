Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | 'Gıda Dedektifi' Musa Özsoy'un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

SON DAKİKA | 'Gıda Dedektifi' Musa Özsoy'un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kendisini gıda uzmanı gibi tanıtarak milyonlarca insanı yönlendiren "Gıda Dedektifi" rumuzlu Musa Özsoy hakkında soruşturma başlattı. Özsoy'un gıda mühendisi olmamasına rağmen uzmanmış gibi beyanlarda bulunduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirerek halk sağlığını riske attığı belirlendi.

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 02.10.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 15:04
SON DAKİKA | ’Gıda Dedektifi’ Musa Özsoy’un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

Son dakika haberi... Sosyal medya platformlarında gıda ürünlerini inceleyerek büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Musa Özsoy hakkında yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gıda mühendisliği eğitimi ve yetkinliği bulunmayan Özsoy'un, kamuoyunu yanıltıcı ve insan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte açıklamalar yaptığı tespit edildi. Kendisini "Gıda Dedektifi" olarak tanıtan Özsoy'un gerçek mesleğinin ise gıda mühendisliği değil, şehir plancılığı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | ’Gıda Dedektifi’ Musa Özsoy’un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN REKOR CEZA

Özsoy'un sosyal medyadaki faaliyetlerinin sadece yanıltıcı bilgilere dayanmadığı, aynı zamanda mevzuata aykırı ticari hamleleri de barındırdığı belirlendi. Bilimsel dayanaktan yoksun sağlık beyanlarında bulunan ve gizli reklam yaptığı tespit edilen Özsoy'a, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

SPONSORLUK OYUNU VE 8 MİLYON TL'LİK VURGUN ŞÜPHESİ

Yürütülen incelemelerde, Musa Özsoy'un sponsorluk anlaşmalarına göre eleştiri ölçütlerini değiştirdiği ve tarafsızlığını kaybettiği saptandı. Anlaşma sağladığı markaların benzer içerikteki ürünlerini överken, sponsorluk bağı olmayan firmaları hedef gösterdiği görüldü. Ayrıca Özsoy'un 2023 yılında Türkiye'de borsaya açılacağını iddia ederek, kurmadığı ve var olmayan bir firma üzerinden halktan 8 milyon TL toplamak istediği ve bu durumun dolandırıcılık şüphesi doğurduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | ’Gıda Dedektifi’ Musa Özsoy’un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

İNGİLTERE'DEKİ ŞİRKETLERDE 'BELGEDE SAHTECİLİK' ŞÜPHESİ

Musa Özsoy'un yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleri de büyüteç altına alındı. İngiltere'de faaliyet gösteren ve yönetimi kendisine ait olan INGR Technology LTD ve Ozsoy Social Media LTD isimli şirketlerin resmi evraklarında gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler düzenlendiği, bilanço verilerinde hesaplama hataları yapıldığı, pay sınıflarında usulsüzlük yapıldığı ve evrakta sahtecilik gerçekleştirildiğine dair bulgulara ulaşıldı.

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SON DAKİKA | ’Gıda Dedektifi’ Musa Özsoy’un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

DEVLET KURUMLARINI HEDEF ALDI, CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ

Özsoy'un Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerine kendi paylaşımlarının yön verdiğini iddia ettiği ve Bakanlıktan korkmadığını savunduğu paylaşımları tespit edildi.

Öte yandan Özsoy'un daha sonra sildiği şahsi X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret söylemlerinde bulunduğu, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Büyük gıda firmalarının açtığı tazminat, hakaret ve iftira davaları sebebiyle daha önce de gözaltına alınan Özsoy hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

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