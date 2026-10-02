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SON DAKİKA | 'Gıda Dedektifi' Musa Özsoy'un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik
SON DAKİKA | 'Gıda Dedektifi' Musa Özsoy'un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kendisini gıda uzmanı gibi tanıtarak milyonlarca insanı yönlendiren "Gıda Dedektifi" rumuzlu Musa Özsoy hakkında soruşturma başlattı. Özsoy'un gıda mühendisi olmamasına rağmen uzmanmış gibi beyanlarda bulunduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirerek halk sağlığını riske attığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 15:04