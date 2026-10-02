SON DAKİKA | ’Gıda Dedektifi’ Musa Özsoy’un oyunu ortaya çıktı! 8 milyonluk vurgun ve belgede sahtecilik

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN REKOR CEZA

Özsoy'un sosyal medyadaki faaliyetlerinin sadece yanıltıcı bilgilere dayanmadığı, aynı zamanda mevzuata aykırı ticari hamleleri de barındırdığı belirlendi. Bilimsel dayanaktan yoksun sağlık beyanlarında bulunan ve gizli reklam yaptığı tespit edilen Özsoy'a, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

SPONSORLUK OYUNU VE 8 MİLYON TL'LİK VURGUN ŞÜPHESİ

Yürütülen incelemelerde, Musa Özsoy'un sponsorluk anlaşmalarına göre eleştiri ölçütlerini değiştirdiği ve tarafsızlığını kaybettiği saptandı. Anlaşma sağladığı markaların benzer içerikteki ürünlerini överken, sponsorluk bağı olmayan firmaları hedef gösterdiği görüldü. Ayrıca Özsoy'un 2023 yılında Türkiye'de borsaya açılacağını iddia ederek, kurmadığı ve var olmayan bir firma üzerinden halktan 8 milyon TL toplamak istediği ve bu durumun dolandırıcılık şüphesi doğurduğu kaydedildi.