SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Gülcan Gürel'in, geminin batması sırasında büyük bir fedakârlık yaparak üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydiridği ortaya çıktı. Kızının hayatta kalması için kendi yaşamını hiçe sayan anne, ardından denizde kayboldu. Gürel'in kızı kurtarılırken, anneden uzun süre haber alınamadı.