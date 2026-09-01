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SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…
SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…
SON DAKİKA… KKTC Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden Filo Jet isimli yolcu gemisi alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe battı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, faciada ortaya çıkan her detay yürek sızlattı. Faciada hayatını kaybeden Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:02