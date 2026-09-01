Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

SON DAKİKA… KKTC Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden Filo Jet isimli yolcu gemisi alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe battı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, faciada ortaya çıkan her detay yürek sızlattı. Faciada hayatını kaybeden Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
Ali ALTUNTAŞ
Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:02
SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisi, geride yürek yakan hikâyeler bıraktı.

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere denize açılan deniz otobüsünün alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, Malatyalı Gülcan Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

KIZINI KURTARMAK İÇİN CAN YELEĞİNİ ÇIKARDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi doğumlu olan Gülcan Gürel'in Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde çalıştığı öğrenildi.

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SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Gülcan Gürel'in, geminin batması sırasında büyük bir fedakârlık yaparak üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydiridği ortaya çıktı. Kızının hayatta kalması için kendi yaşamını hiçe sayan anne, ardından denizde kayboldu. Gürel'in kızı kurtarılırken, anneden uzun süre haber alınamadı.

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

ACI HABER ARAMA ÇALIŞMALARINDA GELDİ

Kazanın hemen ardından deniz ve hava unsurlarının katılımıyla bölgede geniş kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, gemide bulunan yolculara ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi.

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Günler süren çalışmaların ardından Gülcan Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber ailesine bildirilirken, Gürel'in ölümü Mersin'de yaşayan yakınları ile memleketi Erkenek'te büyük üzüntüye neden oldu.

SON DAKİKA… Girne’deki gemi faciasında Gülcan Gürel’in cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının fedakarlığı herkesi ağlattı: Kızını kurtarmak için…

Acı haberin ardından Malatya'daki yakınlarının cenaze işlemleri için Mersin'e gitti. Gülcan Gürel'in cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.

#GİRNE