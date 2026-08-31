Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: 'Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...'

SON DAKİKA! Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: "Anne ne olur elimi bırakma dedi ama..."

KKTC'den Mersin'e gelirken batan 'Filojet' isimli yolcu gemisinde kaybolan 18 kişi arasındaki Hataylı iki kardeşin annesi sessizliğini bozdu. "Kızım ellerimden kayıp gitti" diyen acılı anne Ayten Biçer, faciadan saniyeler önce mürettebatın kendilerine söylediği skandal sözleri ve gemideki korkunç ihmaller zincirini tek tek anlattı. İşte yürekleri dağlayan o anlar...

YASER ÇAPAROĞLU
Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 11:10
SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet isimli yolcu gemisinin batmasıyla meydana gelen facianın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

12 YAŞINDAKİ SALİHA MİRAY BİÇER

Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp yolcular arasında Hataylı Biçer ailesinin çocukları 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de bulunuyor.

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

"YAVRUM ELİMDEN KAYIP GİTTİ"

Girne'ye tatil için gelen Hayri ve Ayten Biçer çifti, dönüş yolunda büyük faciayı yaşadı. Çocuklarından haber alamayan anne Ayten Biçer, geminin alabora olduğu sırada büyük bir panik yaşandıklarını belirterek çocuklarının son anlarını gözyaşları içinde anlattı.

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SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

9 YAŞINDAKİ MEHMET ASAF BİÇER

Kendisinin ve eşinin çevrede bulunanların yardımıyla kurtulduğunu belirten acılı anne, "Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir" dedi. .

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

"ÇOCUKLARIM CAN YELEĞİ VERMEDİLER"

Kaza sonrası mürettebat tarafından çocuklarına can yeleği verilmediğini belirten anne Ayten Biçer; "Yetkililere su kaçağı olduğunu söyledik.

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

'KALKIN BAŞKA BİR TARAFA OTURUN' DEDİLER

Bize "Ayağınız hiç mi suya değmedi. Kalkın başka bir tarafa oturun" dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti" diye konuştu.

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...

"AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Korkunç kazanın ardından kayıp 18 kişiyi bulmak için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Biçer ailesi ise iki çocukları Saliha Miray ve Mehmet Asaf'tan gelecek iyi haberi bekliyor.

SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...
SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...
SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...
SON DAKİKA! Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...
#MERSİN #KKTC