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SON DAKİKA! Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: 'Anne ne olur elimi bırakma dedi ama...'
SON DAKİKA! Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: "Anne ne olur elimi bırakma dedi ama..."
KKTC'den Mersin'e gelirken batan 'Filojet' isimli yolcu gemisinde kaybolan 18 kişi arasındaki Hataylı iki kardeşin annesi sessizliğini bozdu. "Kızım ellerimden kayıp gitti" diyen acılı anne Ayten Biçer, faciadan saniyeler önce mürettebatın kendilerine söylediği skandal sözleri ve gemideki korkunç ihmaller zincirini tek tek anlattı. İşte yürekleri dağlayan o anlar...
Giriş Tarihi: 31.08.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 11:10