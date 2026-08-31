SON DAKİKA! Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi anlattı: "Anne ne olur elimi bırakma dedi ama..."

9 YAŞINDAKİ MEHMET ASAF BİÇER

Kendisinin ve eşinin çevrede bulunanların yardımıyla kurtulduğunu belirten acılı anne, "Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir" dedi. .