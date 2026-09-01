Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Son dakika haberi: Bakırköy'de güzellik merkezine yerleştirilen gizli kamera ile insanların mahrem görüntüleri çekilip internetten satışa çıkarılmıştı. 15 bin mahrem görüntüyü sosyal medyada yayan şebeke üyeleri tutuklandı. Görüntülerin, merkezi işleten şüphelilerle koordineli sızdırıldığı ortaya çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:04
SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Son dakika haberi: Bakırköy'de güzellik merkezindeki müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip internette satılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ana tedarikçisi ve yöneticisi olduğu saptanan 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Daha önce de işletme sahibi Fatma Özçalışkan ile kamera sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

'REKLAMCIYIM' DEDİ AMA...

Tasarımcı olduğunu ve aylık 50 bin TL gelir elde ettiğini belirten Çatalbaş, hakimlikteki ifadesinde kanalların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Çatalbaş ifadesinde, "Secret +18 ve belirtilen kanalların sadece reklamını yapıyorum.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı ancak hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. Ben suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma raporu ve mahkeme tutanakları şüphelinin iddiasını çürüttü.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Yapılan teknik incelemelerde, binlerce kadının mahrem görüntülerinin satıldığı "Secret TV +18" ve "@gizliiadmi" isimli Telegram kanallarının doğrudan Çatalbaş'a ait olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Ayrıca görüntülerin pazarlandığı "Türk Paylaşım Merkezi" ve "Hot Celebreties" isimli X (Twitter) hesaplarını da bizzat şüphelinin kullandığı saptandı.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin; şüphelinin suçunu tevil yoluyla ikrar etmesi, dijital materyal incelemelerinin sürmesi ve delilleri karartma şüphesini dikkate alarak tutuklama kararı verdi.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor

Çatalbaş; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak", "Müstehcen Yayınları Satmak/ Kiralamak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlarından tutuklandı.

SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor
SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor
#BAKIRKÖY