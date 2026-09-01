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SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor
SON DAKİKA | Gizli kamera skandalında yeni detaylar! 15 bin mahrem görüntü sızdırılmıştı: Dev arşiv inceleniyor
Son dakika haberi: Bakırköy'de güzellik merkezine yerleştirilen gizli kamera ile insanların mahrem görüntüleri çekilip internetten satışa çıkarılmıştı. 15 bin mahrem görüntüyü sosyal medyada yayan şebeke üyeleri tutuklandı. Görüntülerin, merkezi işleten şüphelilerle koordineli sızdırıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:04