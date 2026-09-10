SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının hayatı cehenneme döndü.



