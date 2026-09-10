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SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu
SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu
Son dakika haberi: Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olan 28 yaşındaki profesyonel dansçının hayatı kabusa döndü. Ameliyat sonrasında istediği estetik görüntüye ulaşamayan ve his kaybı yaşayan M.Y'de, revizyon ameliyatının ardından deri kopması ve doku harabiyeti oluştu.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:49