Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

Son dakika haberi: Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olan 28 yaşındaki profesyonel dansçının hayatı kabusa döndü. Ameliyat sonrasında istediği estetik görüntüye ulaşamayan ve his kaybı yaşayan M.Y'de, revizyon ameliyatının ardından deri kopması ve doku harabiyeti oluştu.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:49
SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y. göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının hayatı cehenneme döndü.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

İddiaya göre; ameliyatın ardından M.Y'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

2. AMELİYATTA DOKU KAYBI YAŞADI

İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından 'göğüs düzeltme ameliyatı'na alındı.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

Bu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

HATALI İŞLEM UYGULANDI İDDİASI

Suç duyurusu dilekçesinde yaşanan komplikasyonlar anlatılırken profesyonel dansçı M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

'HASTA BİLGİLENDİRİLMEDİ'

O.T'nin, M.Y'nin yaşadıklarını 'komplikasyon' olarak nitelendirse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen dilekçede, doktorun M.Y.'yi ağır sonuçlar (deri kopması, iş göremezlik) konusunda aydınlatmadığı ve oluşan komplikasyonları yönetemediği belirtildi.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

SON DAKİKA | Göğüs estetiği ameliyatı hayatını kâbusa çevirdi! Profesyonel dansçı mesleğini yapamaz oldu

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

#ANKARA