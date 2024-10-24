SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

SON DAKİKA… Hainler, bu kez Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ.'yi (TUSAŞ) hedef seçti. Dün Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatan evladı şehit düşerken 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici de eşinin evlilik yıl dönümünde gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada saldırının ortasında kaldı. Şehit düşen Ekici'nin GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı. Şehit Ekici'nin ağabeyinin sözleri yürek yaktı: Şehitlik ona çok yakıştı…