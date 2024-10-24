Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

SON DAKİKA… Hainler, bu kez Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ.'yi (TUSAŞ) hedef seçti. Dün Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatan evladı şehit düşerken 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici de eşinin evlilik yıl dönümünde gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada saldırının ortasında kaldı. Şehit düşen Ekici'nin GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı. Şehit Ekici'nin ağabeyinin sözleri yürek yaktı: Şehitlik ona çok yakıştı…

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:33
SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu.

SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

KIZI 2021'DE KANSERE YAKALANDI

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak görev aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

TUSAŞ'ta daha pek çok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

LİDER MÜDENDİS OLARAK GÖREV YAPIYORDU…

Zahide Güçlü Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Türk bayrağı asılan binanın girişine ise Ekici'nin dün saldırı sırasında ayağında bulunan botları konuldu. Ekici ailesi binanın önünde taziyeleri kabul etti. Ekici'nin ailesine taziyede bulunan bir iş arkadaşı, "Kendisi lider mühendis olarak görev yapıyordu.

SON DAKİKA… Gökbey helikopteri projesinde görev almıştı: TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin ağabeyinden yürek yakan sözler…

Dün bize evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi sabah. Çok güzel giyinmişti, elbisesi ve topuklu ayakkabısı vardı. 'Eşi çiçek yolladı' diye haber gelince, hepimizden su siparişi aldı. Kızı 2021'de kansere yakalandı. Ama iyileşmişti, uzun bir tedavi süreci oldu.

SON DAKİKA SON DAKİKA