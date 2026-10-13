SON DAKİKA! Gökçe bebeğin ölümünde şok iddia! 'İşkence görmüş gibi mosmordu" Şırıngadaki sır ilaç neydi?

"ŞIRINGANIN İÇİNDEKİ O KOKU NE İDİ?"

Hastanede usulsüz bir tedavi uygulandığını savunan anne Duygu Nur Kaya, kendilerine verilen ilacın şüpheli olduğunu belirterek yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

Şüpheli İlaç Karışımı: "Akşam 21.30 civarı dişe bağlı ateş olduğunu söylediler. Bir görevli kadın doktorun yanına gidip geri geldi. Şırınganın yarısına serum ilacı, yarısına da cam tüpten kırdıkları o dedikleri ilacı çektirip çocuğuma içirmemizi istediler. İlaç ağır kokuyordu, çocuğum normalde ilacı içerdi ama bunu içmek istemedi."

Bahçede Soğukta Tampon: "Bizi müşahedeye yönlendirdiler ancak yer olmadığını söyleyip 'Dışarıda tampon yapın' dediler. Çırılçıplak, rüzgarlı havada hastane bahçesinde çocuğa tampon yapmak zorunda kaldık. 'Eve gidin, yapabileceğimiz başka bir şey yok' diyerek bizi gönderdiler. Alerji riskine karşı bizi bekletmeleri gerekirdi."