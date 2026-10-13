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SON DAKİKA! Gökçe bebeğin ölümünde şok iddia! 'İşkence görmüş gibi mosmordu' Şırıngadaki sır ilaç neydi?
SON DAKİKA! Gökçe bebeğin ölümünde şok iddia! 'İşkence görmüş gibi mosmordu" Şırıngadaki sır ilaç neydi?
Antalya'da diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek, iddiaya göre şüpheli bir müdahalenin ardından evine gönderildikten saatler sonra hayatını kaybetti. Acılı ailenin, "Cam tüpü kırıp iğne ilacını şırıngayla içirdiler, yer yok diye soğukta dışarı attılar" şeklindeki ihmal iddiaları kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:16