Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH'a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...
Son dakika haberi... Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç bekleniyor. Türkiye genelinde yüzlerce fethi kabir işlemine şahitlik eden ve çok sayıda mezar açtırıp DNA örneği aldıran aile hukuku uzmanı avukat Varol Turbay bu konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Turbay, "İlk kez bir mezardan naylon poşet çıktığını gördüm" diyerek detayları paylaştı
Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:43