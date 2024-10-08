Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

ANNE BABADAN DA ÖRNEK ALINDI

Katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilmesinin ardından polis ekipleri anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Cem Garipoğlu'nun DNA'sıyla karşılaştırılmak üzere her iki isimden de ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği alındı. 10 yıllık düğümü çözmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuç bekleniyor.