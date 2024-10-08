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Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH'a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

Son dakika haberi... Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç bekleniyor. Türkiye genelinde yüzlerce fethi kabir işlemine şahitlik eden ve çok sayıda mezar açtırıp DNA örneği aldıran aile hukuku uzmanı avukat Varol Turbay bu konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Turbay, "İlk kez bir mezardan naylon poşet çıktığını gördüm" diyerek detayları paylaştı

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:43
Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği söylenmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddiaları üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması talep edilmişti.

Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat vermişti. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu, Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan alınan kemik örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

ANNE BABADAN DA ÖRNEK ALINDI

Katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilmesinin ardından polis ekipleri anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Cem Garipoğlu'nun DNA'sıyla karşılaştırılmak üzere her iki isimden de ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği alındı. 10 yıllık düğümü çözmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuç bekleniyor.

Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

MEZARDAN POŞET ÇIKTI

Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarından 30x30 cm boyutlarında düğümlü bir poşet çıktı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheli poşetin araştırılmasını talep etti. Mezardaki cesedin Garipoğlu'na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Son dakika: Gözler Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkacak DNA sonucunda! Uzman isim SABAH’a açıkladı: Bunu ilk kez görüyorum...

MEZARDAN POŞET ÇIKMASI NORMAL DEĞİL

Türkiye genelinde yüzlerce fethi kabir işlemine şahitlik eden ve çok sayıda mezar açtırıp DNA örneği aldıran aile hukuku uzmanı avukat Varol Turbay bu konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Turbay, "Doğru sonuç için Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından da örnek alınarak karşılaştırma yapılmalı.

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