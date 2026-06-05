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SON DAKİKA... Gülcan Yazıcı cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı! Cesedi böyle bulunmuş: Kulağı ve kolları…
SON DAKİKA... Gülcan Yazıcı cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı! Cesedi böyle bulunmuş: Kulağı ve kolları…
SON DAKİKA... Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimsesizler mezarlığında defnedilen kadın cesedinin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu açıklamıştı. 20 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 isim Gülcan'ın en yakınları çıktı. Balık tutmaya gittiğinde Gülcan'a ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir kabus dakikalarını anlatırken cansız bedenin çaydan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir ise Gülcan'ı oraya sürüklemiş olabileceklerini iddia etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.06.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 09:01