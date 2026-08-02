Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: 'Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş'

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: "Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş"

Son dakika haberi: Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'nin eski erkek arkadaşı E.A. tarafından okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada gözler Son dakika haberi: Yargıtay'a çevrildi. Cinayetin ardından tutuklanan E.A., ilk yargılamada "çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak 15 yaşında olması nedeniyle cezası 20 yıla indirilmişti. İstinaf mahkemesinin kararı kaldırmasının ardından yeniden görülen davada E.A., bu kez "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 07:29
SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

Son dakika haberi: 5 Nisan 2025'te Çavuşbey Mahallesinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana gelen dehşette, Gülden Coni, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen E.A. (16) tarafından 30 yerinden bıçaklanıp öldürüldü.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

E.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan E.A'nın cezası 15 yaşında olması nedeniyle 20 yıla düşürüldü. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanmadı.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

İstinaf mahkemesi olayda tasarlama olmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Yerel mahkemece yeniden yargılanan E.A. bu kez 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olması nedeniyle cezası 19 yıla düşürüldü. İstinaf kararı onarken son sözü Yargıtay söyleyecek.

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SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

KATİLE YARDIM EDENLERDE TUTUKLANSIN

Canının bir parçasını toprağa veren Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, katilin en ağır cezayı alması için büyük mücadele veriyor. Daha önce kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek'e kardeşinin soruşturma dosyasını da teslim etmişti.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

"Kardeşimi anlatmaktan kardeşim için adalet istemekten de sesimi duyurmaktan da çekinmeyeceğim. Benim kardeşim 8 saat betonun üzerinde kaldı. Bir ambulans bile çağırmadılar. Biz saatlerce Edirne'nin her yerinde Gülden'i aradık. Geçtiğimiz ay katilin ailesinin suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan yargılaması vardı. Savcılık tutuklanmasını istedi ancak mahkeme tutuklama isteği reddedildi. Katilin annesi ve kardeşi ile otobüs durağında karşılaştık.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

Aramızda kavga çıktı, Karşılıklı şikayetçi olduk. Mağdur oldukları belirtilerek 30 gün uzaklaştırma kararı aldırmışlar. Bunu ihlal edersek hapse girecekmişiz. Bunlar delilleri gizlerken, susarken, çamaşır yıkarken, bıçağı atarken, katile yardım ederken hiçbir şekilde ceza almıyorlar ancak biz bir şey yaparsak cezaevine girecekmişiz. Onlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar siz sokakta karşılaşsak bize sıkıntı olurmuş. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

CEZAEVİNDE KARDEŞİMİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATIYORMUŞ

Acılı abla, cezaevinden çıkan bir tutuklunun kendilerine katil zanlısının içeride kız kardeşini nasıl öldürdüğünü anlattığını söylediğini ileri sürdü. Abla Nurhan Alüzrek, "Kardeşim pusu kurularak, kamera olmayan yere götürülerek katledildi. Kız kardeşimin katili cinayeti iki gün önceden planlayıp arkadaşlarına 'ben cezaevine gireceğim ben koğuş mesulü olacağım, bana iç çamaşırı ayarlayın ben cinayet işleyeceğim' demiş.

SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş

Arkadaşlarından bir gece öncede silah isteyip, yer ve mekanı belirlemiş. Kardeşime pusu kurup kardeşimi katletti. Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş. Ben tekte vurup öldürdüm, zevkine 30 bıçak darbesi daha attım diyen bir katil var karşımızda. Koğuş ağası olmuş. Birkaç sene sonra aramızda olacak. Son sözü Yargıtay söyleyecek" diye konuştu.

#EDİRNE