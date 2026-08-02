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SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: 'Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş'
SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: "Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş"
Son dakika haberi: Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'nin eski erkek arkadaşı E.A. tarafından okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada gözler Son dakika haberi: Yargıtay'a çevrildi. Cinayetin ardından tutuklanan E.A., ilk yargılamada "çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak 15 yaşında olması nedeniyle cezası 20 yıla indirilmişti. İstinaf mahkemesinin kararı kaldırmasının ardından yeniden görülen davada E.A., bu kez "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 07:29