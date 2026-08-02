SON DAKİKA | Gülden Coni’nin acılı ablası SABAH’a konuştu: "Cezaevinde kardeşimi nasıl katlettiğini anlatıyormuş"

"Kardeşimi anlatmaktan kardeşim için adalet istemekten de sesimi duyurmaktan da çekinmeyeceğim. Benim kardeşim 8 saat betonun üzerinde kaldı. Bir ambulans bile çağırmadılar. Biz saatlerce Edirne'nin her yerinde Gülden'i aradık. Geçtiğimiz ay katilin ailesinin suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan yargılaması vardı. Savcılık tutuklanmasını istedi ancak mahkeme tutuklama isteği reddedildi. Katilin annesi ve kardeşi ile otobüs durağında karşılaştık.



