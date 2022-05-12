Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

ŞÖHRETİ DEĞİL YAŞAMAYI SEÇTİM

'Çıkıp masum olduğunu söyleyen o adamın bana attığı mesajları gönderiyorum. Lütfen mesajları dinleyin. Bir kadına seni öldüreceğim. Sonun öyle olacak böyle olacak diye mesaj atan bir erkek. Kezzapla yüzünü yakacağım diyor. Bütün mesajları delil olarak dosyada varken nasıl masum olduğunu söyleyebiliyor. İfadesi alındı mı bilmiyorum' şeklinde Gözyaşları içinde konuşan genç kadın, 'Dosyadaki mesajlara ve bana yaşattıklarına rağmen elini kolunu sallayarak geziyor. Bırakın gezmeyi bana ulaşmaya çalışıyor. Bir de ünlü olamadı falan gibi konuşuyor. Kendime reklam yapmak istesem sahneleri bırakmaz, Türkiye'den kaçmazdım. Ondan kurtulmak için sosyal medya hesaplarımı kapattım. Yayınlanan klibin sosyal medyadaki yorumlarını kapattım. Bunları yapmaz. Şöhretin tadını çıkartmak için elimden gelenin fazlasını yapardım. Şöhreti değil yaşamayı tercih ettim. Yaşattığı korku dolu o günlere rağmen masum olduğunu söyleyerek, kendini aklamaya çalışıyor. Mesajları dinleyin. Kim haklı göreceksiniz' dedi.