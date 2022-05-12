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Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı
Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı
Saplantılı eski nişanlısının 'Yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak' dediği 'Jansowah' takma isimli şarkıcı Güler Selçuk, yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı. Eski nişanlısının 'ünlü olamadığı için bedel ödetiyor' dediği şarkıcı, gözyaşları içinde, 'Kadın cinayetine kurban gitmemek için kaçtım. Şöhreti değil yaşamayı tercih ettim' dedi. Ünlü şarkıcı, eski nişanlısından gelen tehdit dolu mesajları da SABAH'la paylaştı. Eski nişanlıdan gelen o mesajda sinkaflı sözlerle birlikte, 'Seni öldüreceğim. Yüzünde senden eser bırakacağım' sözleri yer alıyor.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:10
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:30