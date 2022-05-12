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Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Saplantılı eski nişanlısının 'Yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak' dediği 'Jansowah' takma isimli şarkıcı Güler Selçuk, yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı. Eski nişanlısının 'ünlü olamadığı için bedel ödetiyor' dediği şarkıcı, gözyaşları içinde, 'Kadın cinayetine kurban gitmemek için kaçtım. Şöhreti değil yaşamayı tercih ettim' dedi. Ünlü şarkıcı, eski nişanlısından gelen tehdit dolu mesajları da SABAH'la paylaştı. Eski nişanlıdan gelen o mesajda sinkaflı sözlerle birlikte, 'Seni öldüreceğim. Yüzünde senden eser bırakacağım' sözleri yer alıyor.

DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:30
Son dakika | Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

'Jansowah' takma isimli şarkıcı Güler Selçuk, eski nişanlısından kurtulup izini kaybettirmek için Fransa'ya yerleşti. Geçtiğimiz Aralık ayında klip çekimi için İstanbul'a gelen genç kadını havaalanından bavulunu kaçıran Furkan Akan, Selçuk'u defalarca darp edip bir de şantaj yaptı. Polisin gelmesiyle sevgilisinin elinden kaçan genç şarkıcı, yanına sadece cüzdanını alarak Fransa'ya döndü. Fransa'dan gönderdiği dilekçesiyle yardım isteyen genç şarkıcı, 'İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak, Fransa'ya geliyorum seni bulacağım' diyerek eski nişanlısının ölümle tehdide maruz kaldığını iddia etti. Mahkemeden korunma talep eden genç kadın, olayla ilgili şikâyetçi oldu.

Son dakika | Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

SABAH JANSOWAH'A ULAŞTI

Ünlü şarkıcının iddiaları sonrası eski nişanlı, 'Ünlü olamadığı için bedel ödetiyor' dedi. Sabah, duyurduğu haber sonrası Fransa'da yaşayan Jansowah'a ulaştı. Yaşadıklarını Sabah'a anlatan Jansowah, 'Birbirimize maddi manevi yardımda bulunduk. Biletleri aldığını gösterdiği o belgeler bu dönemdeydi. Ben de ona parası yokken destekte bulundum. Defalarca benden aldığı paraları ödeyeceğine söz verdi. Ayrıldık ve kabullenemedi. Aileme, arkadaşlarıma tehditler savurdu' dedi.

Son dakika | Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

TEHDİTLERİ GERÇEK, SÖYLEDİKLERİ YALAN

Ünlü şarkıcı, 'Can güvenliğim olmadığı için hiçbir şekilde Türkiye gelemedim. Eskiden geldiğimde kapımın önünde günlerce bekledi. Bana beklediği kapının önünden fotoğraflar çekip attı. 'seni öldüreceğim aşağı in' diyerek tehditler savurdu. Her yerden engelledim. Bana ulaşamadığı zaman annemi bile arayarak tehdit etti. Benden umudu kesmedi. Ölümle tehdit etti. Kezzap atacağım dedi. Klip çekimleri sırasında bana yaşattıklarına çalışanlar şahit oldu' diyerek konuştu.

Son dakika | Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

ŞÖHRETİ DEĞİL YAŞAMAYI SEÇTİM

'Çıkıp masum olduğunu söyleyen o adamın bana attığı mesajları gönderiyorum. Lütfen mesajları dinleyin. Bir kadına seni öldüreceğim. Sonun öyle olacak böyle olacak diye mesaj atan bir erkek. Kezzapla yüzünü yakacağım diyor. Bütün mesajları delil olarak dosyada varken nasıl masum olduğunu söyleyebiliyor. İfadesi alındı mı bilmiyorum' şeklinde Gözyaşları içinde konuşan genç kadın, 'Dosyadaki mesajlara ve bana yaşattıklarına rağmen elini kolunu sallayarak geziyor. Bırakın gezmeyi bana ulaşmaya çalışıyor. Bir de ünlü olamadı falan gibi konuşuyor. Kendime reklam yapmak istesem sahneleri bırakmaz, Türkiye'den kaçmazdım. Ondan kurtulmak için sosyal medya hesaplarımı kapattım. Yayınlanan klibin sosyal medyadaki yorumlarını kapattım. Bunları yapmaz. Şöhretin tadını çıkartmak için elimden gelenin fazlasını yapardım. Şöhreti değil yaşamayı tercih ettim. Yaşattığı korku dolu o günlere rağmen masum olduğunu söyleyerek, kendini aklamaya çalışıyor. Mesajları dinleyin. Kim haklı göreceksiniz' dedi.

Son dakika | Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

Son dakika | Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

YÜZÜNDE SENDEN ESER BIRAKACAĞIM

Ünlü şarkıcı, 'Şu anda finans danışmanlığı yapıyorum . İyi bir gelirim var. 16 yaşımdan beri müzik yapıyorum. Kimseye ihtiyacım yok yalan haberlere iftiralara kendine prim çıkarmaya çalışan kendisi. Kadın cinayetine kurban gitmek istemediğim için kaçtım' diyerek eski nişanlısının ünlü olma iddialarını yalanladı. Ünlü şarkıcıya eski nişanlısından gelen tehdit dolu mesajlar da Sabah'la paylaştı. Eski nişanlıdan gelen o mesajda sinkaflı sözlerle birlikte, ' Seni öldüreceğim. Yüzünde senden eser bırakacağım' sözleri yer alıyor.

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