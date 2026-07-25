SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında kan donduran ifade! Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al… Cesedi yok et!

RUHSATSIZ TABANCA SORUSUNA "NEREDEN GELDİ, BİLMİYORUM" CEVABI

Handan Sonel'in evinde yapılan aramada SIG Sauer marka bir tabanca ile üç şarjör de ele geçirildi. Savcılık sorgusunda, silahın Tuncay Sonel adına kayıtlı silahlar arasında bulunmadığı ve yapılan sorgulamalarda ruhsat kaydına rastlanmadığı belirtildi. Handan Sonel, tabancanın kullanılmamış ve kutusunda olduğunu savunarak, gerçek silah olduğunu dahi bilmediğini söyledi. Silahın hediye edilip edilmediğini, nereden ve kimden temin edildiğini bilmediğini ifade eden Sonel, eşine ait iki tabanca bulunduğunu ancak onların da ruhsat durumuna vakıf olmadığını belirtti.