SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında kan donduran ifade! Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al… Cesedi yok et!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eși Handan Sonel, "Suç delillerine yok etme" suçundan tutuklandı. Dosyaya giren tanık ifadelerinin anlattıkları ise cinayetin nasıl organize bir şekilde karartıldığını kanıtladı. Tutuklu sanıklardan Turan Güler en ağır suçlamayı Handan Sonel'e yaptı. Güler, "Handan Sonel bana oğlunun Gülistan'ı 2 el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Bana cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi" diyerek cinayet gününü anlattı! Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili en ilginç detay ise Mustafa Türkay Sonel'in odasından çıkan 4 kolide saklıydı! İşte SABAH'ın ulaştığı ayrıntılar!