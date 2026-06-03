Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit ismi ise cinayet sırasında Mustafa Türkay Sonel'in yanında olduğu belirlenen Umut Altaş'tı. ABD'ye kaçtığı belirlenen ve kırmızı bülten çıkartılan Altaş geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. "Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı elimde" diyen Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:58
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada ortaya çıkan her detay Gülistan'ın kaybolmadığını aksine organize bir cinayete kurban gittiğini kanıtladı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Gülistan'ın cesedinin taşındığı iddiasıyla Tuncay Sonel'in vali olduğu dönemde kullandığı tüm araçlar kriminal incelemeye alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

UMUT ALTAŞ ABD'DE GÖZALTINA ALINDI

Gülistan cinayetinin kilit ismi Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'tı. Cinayetin ardından ABD'ye kaçtığı belirlenen Altaş hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla İnterpol tarafından kırmızı bülten kararı çıkartıldı. Firari şüpheli Umut Altaş, FBI tarafından ABD'de gözaltına alındı ve tutuklandı.

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SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

"BİLDİĞİM HER ŞEYİ SAVCIYA ANLATACAĞIM"

Firari Umut Altaş'ın eski patronu ile yaptığı telefon görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kaydında Gülistan Doku cinayetine ilişkin bildiklerini anlatmaya hazır olduğu yönünde ifadeler kullanan Umut Altaş "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Şu an Amerika'da bir karakoldayım, beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla ellerinize avucunuza bırakacağım. Kusursuz bir şekilde bu olay çözülecek. Ama beni arasınlar. Karakolun telefonunu bırakacağım bana oradan rahatlıkla ulaşabilirler.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ KESİN ORTAYA ÇIKACAK"

Gülistan'ın öldürüldüğünden hiç haberim yoktu. Konsoloslukla görüşün Gülistan Doku cinayetini direk kapatacak deliller var adamın elinde diye söyleyin. Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak" dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Soruşturmanın kilit ismi olan ve Gülistan'ın katiliyle mezarının yerini bildiğini iddia eden Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. Altaş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

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