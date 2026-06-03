SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit ismi ise cinayet sırasında Mustafa Türkay Sonel'in yanında olduğu belirlenen Umut Altaş'tı. ABD'ye kaçtığı belirlenen ve kırmızı bülten çıkartılan Altaş geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. "Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı elimde" diyen Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. İşte detaylar…