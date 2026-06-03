SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasının kilit ismiydi! Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Şu an Amerika'da bir karakoldayım, beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla ellerinize avucunuza bırakacağım. Kusursuz bir şekilde bu olay çözülecek. Ama beni arasınlar. Karakolun telefonunu bırakacağım bana oradan rahatlıkla ulaşabilirler.