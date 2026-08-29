Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. O şüphelilerin arasında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan vekili Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın da olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Burçin Hızlı Kahraman'ın Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadükten geçtiği ve son görüldüğü an olan saat 12:27:51'de Handan Sonel'i aradığı detayına ulaşıldı. Öte yandan Kahraman çiftinin 3-5 Ocak tarihlerinde Tunceli'ye geldikleri ve Gülistan kaybolduktan sonra da şehirden ayrıldıkları ortaya çıktı! İşte detaylar

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 29.08.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 12:24
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada gerçekleştirilen 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

Soruşturma dosyasına giren yeni deliller, PTS/HTS kayıtları ve teknik takip verileri, yıllardır "intihar" süsü verilerek kapatılmaya çalışılan olayın arkasındaki organize delil karartma şebekesini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Soruşturmada tutuklu korucubaşının ailesi ile dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan vekili ve eşi de gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

KÖPRÜDE SIR DOLU JANDARMA ARACI: TAM O DAKİKADA TELEFON GÖRÜŞMESİ!

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde saat 12:25 sıralarında son olarak Tunceli'deki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldü. Olay günü viyadükten geçen Hüseyin Temel'in kullandığı 79 AAD 721 plakalı aracın içi kamerasında, Gülistan'ın tam o dakikalarda köprü üzerinde olduğu kesinleşti.

(Görsel: Burçin Hızlı Kahraman)

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SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

Ancak asıl şok edici bulgu, aynı araç içi kamerasından yola çıkılarak yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve zaman-hız ortalaması incelemelerinde ortaya çıktı. Köprüden tam saat 12:27 sıralarında geçen 06 AAU 730 plakalı gizemli bir araç tespit edildi. Yapılan araştırmalarda bu aracın Tan Oto Şirketi'nden kiralanan bir bankada şube yöneticisi olan Burçin Hızlı Kahraman'ın kullanımında olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

Burçin Hızlı Kahraman'ın eşinin ise o dönem Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman olduğu anlaşıldı. HTS verilerine göre Burçin Hızlı Kahraman, 06 AAU 730 plakalı araçla viyadük üzerinden geçtikleri ve Gülistan Doku'nun son görüldüğü an olan saat 12:27:51'de Handan Sonel'i aradı. Olay günü Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında saat 12:27'de başlayan yoğun telefon irtibatının, saat 14:45'te yaklaşık 13 dakika sürdü.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

HİÇ İFADESİ ALINMAMIŞ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, o gün köprüden geçen ve Hüseyin Temel'in araç kamerasına yansıyan tüm araç kullanıcılarının ifadesini "bilgi sahibi" sıfatıyla alırken, 06 AAU 730 plakalı aracın içerisindekilerin ifadesine hiçbir şekilde başvurmadı. Dosyaya giren yeni belgelerle bu ihmal veya kasıt gün yüzüne çıkarıldı

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

OPERASYON ÖNCESİ SIR RANDEVU!

HTS kayıtlarına göre Albay Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, cinayetten hemen önce, 2 Ocak 2020'de Gaziantep'ten yola çıkarak 06 AAU 730 plakalı araçla Tunceli'ye geldi. Ali Kahraman, Tunceli'ye varır varmaz saat 23:40 sıralarında şu an dosyanın tutuklu şüphelisi olan Şükrü Eroğlu'nu aradı. Bu görüşmeden hemen sonra Şükrü Eroğlu, Tunceli Öğretmenevi'nde çalışan iki personeli arayarak yer ayarladı ve Albay Ali Kahraman, 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Tunceli Öğretmenevi'nde tek başına konakladı. Çift, Gülistan'ın köprüde kaybolduğu saatlerde Tunceli'den ayrılarak Elazığ-Malatya üzerinden Gaziantep'e döndü.

(Görsel: Albay Ali Kahraman)

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

İNTİHAR SÜSÜ İÇİN SU ALTINA SAHTE DELİL YERLEŞTİRDİLER!

Soruşturmadaki en sarsıcı tespitlerden biri ise su altı arama çalışmalarında yaşandı. Munzur Çayı Baraj Gölü'nde arama faaliyeti yürüten Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerinin, adli makamları yanıltmak amacıyla büyük bir sahtekarlığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç kayıt defterindeki veriler ile resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı kesin olarak saptandı. Soruşturma kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinde görevli dalgıçlardan Cengizhan Aydoğan ve Necmi Acar "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından tutuklanırken, Ramazan Karadeniz hakkında adli kontrol kararı verildi. Gruptaki diğer 3 aktif polis memuru dalgıç Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

ŞOK TESPİT: EŞYALARI SUYA SONRADAN ATTILAR!

Elde edilen yeni deliller ışığında, Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, olayın bir "nehre atlayarak intihar etme" vakası olduğu algısını yaratmak ve bu yönde sahte bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirildiğine dair bulgulara ulaşıldı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

GÜLİSTAN KAYBOLDUKTAN SONRA INSTAGRAM'DA GİZEMLİ OPERASYON!

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmasından tam 3 gün sonra, 8 Ocak 2020'de henüz ailesi Gülistan'a ait yeni bir SIM kart çıkarmamışken, genç kızın Instagram hesabında karanlık bir hareketlilik yaşandı. Bir kullanıcı, 8 Ocak sabahı saat 08:47'de Gülistan'ın Instagram hesabına giriş yaptı ve akşam saat 18:18'e kadar hesapta aktif kaldı. Bu sırada, saat 18:17 ve 18:18'de Gülistan'ın arkadaş listesinde yer alan "marcoscafe62" ve "Ferhat Girişen" kullanıcı isimli iki hesap engellendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

KENDİ TELEFONU DEĞİL, ŞÜPHELİLERİN CİHAZI KULLANILDI!

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce Huawei marka bir telefon kullandığı BTK kayıtlarıyla kesin saptanmıştı. Ancak 8 Ocak'taki bu gizemli girişlerin Türkçe dil tabanlı başka bir cihaz üzerinden yapıldığı tespit edildi. Bu durum, Gülistan'ın telefonunun değil, onun hesap şifrelerini ele geçiren olayla doğrudan bağlantılı şüphelilerin kendi cihazlarının kullanıldığını ortaya koydu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

IP NUMARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE, ORADAN DA KORUCUBAŞINA ÇIKTI!

BTK'dan saat aralığı daraltılarak talep edilen IP sorgularında, o saatlerde Tunceli'den bu IP adresine bağlanan tek kişinin Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Perihan Benzer olduğu saptandı. HTS kayıtları incelendiğinde ise Perihan Benzer'in, Tunceli'de uzun yıllar korucubaşılık yapan ve olay tarihinde Karma Tim Komutanı olan tutuklu şüpheli Fatih Özmen'in çocukları Dilara, Sıla ve Nurettin Mert Özmen ile yoğun telefon irtibatları olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

GİZLİ TANIK "ŞUBAT" İTİRAF ETTİ, YER ALTI RADARI MEZARI BULDU!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan eski Korucu Başı ve Karma Tim Komutanı Fatih Özmen hakkındaki iddialar, gizli tanık beyanlarıyla dehşet verici bir boyuta ulaştı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

Soruşturmada ifade veren Gizli Tanık "Şubat", Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra cesedinin tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu ve Fatih Özmen tarafından alınarak Koçpınar Köyü mezarlığı yanına gömüldüğünü, daha sonra ise gömüldüğü yerden çıkarılarak başka bir yere nakledildiğini itiraf etti.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI (YGC) İTİRAFI DOĞRULADI!

Bu tüyler ürpertici itiraf üzerine savcılık harekete geçerek Koçpınar Köyü mezarlık alanında Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile arama faaliyeti gerçekleştirdi. Hazırlanan uzman bilirkişi raporuna göre; tam gizli tanığın işaret ettiği noktada bir kişinin gömüldüğü ve daha sonradan oradan çıkarıldığı teknik olarak kesin olarak saptandı!

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

TELEFON SİNYALLERİ MEZARLIKTA SABİTLENDİ!

Fatih Özmen'in daraltılmış baz raporları incelendiğinde; şüphelinin, cinayetin işlendiği değerlendirilen 5 Ocak 2020 gecesi saat 23:11 ile 6 Ocak sabahı 06:43 saatleri arasında, tam da cesedin gömüldüğü Koçpınar mevkiindeki alanda sabit olarak baz verdiği ve telefonunun orada aktif olduğu saptandı. Aynı saatlerde (22:20 - 07:35 arası) diğer şüpheli Şükrü Eroğlu'nun telefonunun ise tamamen kapatıldığı veya kapandığı tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

ŞÜPHELİ AİLEYE ŞAFAK OPERASYONU!

Soruşturmadaki tüm bu delil zincirinin tamamlanmasının ardından adli makamlar düğmeye bastı. Cinayete yardım etme, delil karartma ve şüpheli Instagram girişlerini organize etme iddialarıyla doğrudan bağlantılı olan, Instagram girişini yapan üniversite öğrencisi Perihan Benzer, tutuklu şüpheli Korucubaşı Fatih Özmen'in kızı Dilara Özmen, Sıla Özmen, Nurettin Mert Özmen ve Fatih Özmen'in eşi Sayime Özmen gözaltına alındı.

#GÜLİSTAN DOKU #TUNCELİ