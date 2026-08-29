Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşi gözaltında: Handan Sonel ile 13 dakikalık gizemli görüşme!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. O şüphelilerin arasında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan vekili Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın da olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Burçin Hızlı Kahraman'ın Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadükten geçtiği ve son görüldüğü an olan saat 12:27:51'de Handan Sonel'i aradığı detayına ulaşıldı. Öte yandan Kahraman çiftinin 3-5 Ocak tarihlerinde Tunceli'ye geldikleri ve Gülistan kaybolduktan sonra da şehirden ayrıldıkları ortaya çıktı! İşte detaylar

Giriş Tarihi: 29.08.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 12:24