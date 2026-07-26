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SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’
SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! 6 yıl aradan sonra Gülistan'ın dosyasını raftan indiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i bizzat sorguladı. Amerika'da tutuklu firari şüpheli Umut Altaş'ın oğlu Mustafa Türkay Sonel'den 10 bin dolar istediğini belirten tutuklu Handan Sonel, vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu bilinen koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:48