Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! 6 yıl aradan sonra Gülistan'ın dosyasını raftan indiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i bizzat sorguladı. Amerika'da tutuklu firari şüpheli Umut Altaş'ın oğlu Mustafa Türkay Sonel'den 10 bin dolar istediğini belirten tutuklu Handan Sonel, vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu bilinen koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:48
SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

Tunceli'de 6 yıl aradan sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Gülistan'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte çemberin de daraldığı ifade ediliyor.

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

Tutuklanan valinin eşi Handan Sonel'in ifadesinde, ABD'de tutuklanan firari şüpheli aynı zamanda oğlunun arkadaşı Umut Altaş ve koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili sözleri dikkat çekti.

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

FİRARİ UMUT, VALİNİN OĞLUNDAN 10 BİN DOLAR İSTEDİ

Delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Handan Sonel, ifadesinde, "Umut Altaş'ı Tunceli ilinde oğlumun son 1 sene arkadaşı olması nedeniyle tanırım. Bir kez konuta Uğurcan ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti, çok da kalmamışlardı zaten.

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SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

"ADINI HİÇ ANMAMAYA BAŞLADI"

"Yüz yüze sadece o gün iletişimim oldu başka da bir yerde görmedim iletişim kurmadım. Umut Altaş ile oğlumun arkadaşı olduğu için bir kez görüştüm o gün hariç hiç görüşmedim, ailelerini dahi bilmem. Umut ile Biz Ordu'da iken aralarında sanırım bir sorun yaşanmış ki adını hiç almamaya başladı."

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

"PARAYI GÖNDERMEDİ"

"Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum bir şey mi oldu diye o da bana "boşver anne" dediğini hatırlıyorum. Oğlum İstanbul'da, Umut'da Amerika'da iken bir kez oğlumdan para istemiş, Türkay ile Ordu'ya geldiğinde konuşmuş olabiliriz kendisinden para istediğini söyledi oğlum bana "Saçma sapan 10.000 dolar para istedi, ben öğrenciyim benden bu kadar para istiyorsun" diye cevaplamış. Bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum."

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

HANDAN SONEL'DEN ŞÜKRÜ EROĞLU İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADE

Vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu bilinen koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Handan Sonel, "Şükrü Eroğlu eşimin İstanbul'daki görevinden itibaren vali yakın korumalığını yaptı. Eşimin Tayini Tunceli'ye çıkınca Şükrü'nün talebi doğrultusunda doğu hizmetini de yapması için bizimle Tunceli'ye geldi."

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

"SELVİ HANIMLA GİTMİŞTİK"

"Tunceli'de polisimiz olması sebebiyle görev samimiyetliğimiz vardı. Ailecek görüşmezdik sadece bir kez oğlu doğduğunda bebek görmeye gitmiştim. Aynı gün 4-5 polise de bebek görme, evlilik yıldönümü için konutta çalışan Selvi Hanımla gitmiştik. Selvi hanım da eşlik etmişti. Bir kez de benim korumam Eren Kurnaz'ın da bebeği olmuştu onu da ziyarete gitmiştim."

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

"Şükrü Eroğlu'nun eşi Gökçe hanımı tanırım, bilirim ama samimiyetliğimiz yoktur. Bir kez Tunceli'de evine gittim. Ordu'da da birkez evime ziyarete gelmişti."

SON DAKİKA… Gülistan doku cinayetinde flaş gelişme! Kilit isim Handan Sonel’in ifadesi kan dondurdu: ‘Umut 10 bin dolar istedi’

"Koruma polisi iken kullandığı aracı asla bilmiyorum. Araçla konuta geldiklerinde araçlarını aşağıda görünmeyecek yerde bırakırlardı. Görsem de markasını da rengini de bilmem" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU #UMUT ALTAŞ