SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinde herkesi kahreden detay! O fotoğraf ilk kez ortaya çıktı: Meğer o gün...

Tunceli'de Türkiye'nin hafızasına kazınan Gülistan Doku cinayetinde sarsıcı bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisinden geriye kalan ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan o fotoğraf karesi ortaya çıktı! Acı olaydan bir süre önce annesi ve ablasıyla birlikte en mutlu günlerinden birinde objektife gülümseyen Gülistan'ın, başına geleceklerden habersiz hali görenleri gözyaşlarına boğdu. İşte 12 kişinin tutuklandığı soruşturmanın gölgesinde ortaya çıkan o karenin kahreden detayları...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 15.05.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 14:40
Tunceli'de 2020 yılında korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ailesiyle katıldığı bir düğünde çektiği fotoğrafı ortaya çıktı. Annesi Bedriye ve ablası Aynur Doku ile kuzenlerinin yer aldığı fotoğrafın genç kızın yaşadığı korkunç olaydan bir süre önce çekildiği öğrenildi.

İŞTE O FOTOĞRAF

Fotoğrafta gülümseyen Gülistan Doku bu mutlu anlarından bir süre sonra Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü okumak ve hayallerini gerçekleştirmek için gittiği Tunceli'de organize bir şekilde katledildi. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eski sevgili Zeinal Abarokov ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

NELER OLMUŞTU?

Gülistan Doku cinayeti soruşturması, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Elde edilen deliller ile genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada, yeni bir detaylara ve delillere ulaşıldı.

GÜLİSTAN'IN İZİ 1+1 EVDE ARANACAK

Şüphelerin odağında bu kez Tunceli'deki 1+1 ev vardı… Öğrenci evi olarak görünen 1+1 evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği anlaşıldı. Genç kızın cesedine ilişkin bir ip ucu aranırken, soruşturmada önemli bir detaya ulaşıldı. Kente bir öğrenci evi tespit edildi. Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor.

ÖZEL EKİP ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında kurulan özel ekip evin çevre ve yakınlarındaki kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verilerini incelemek üzere harekete geçti. Özellikle HTS verilerinin şüphelilere ait cep telefonlarıyla örtüşmesi durumunda Gülistan soruşturmasına yeni boyut kazandırması bekleniyor. Eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken, bir önemli tespit ise, 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması dikkat çekiyor. Kirası başka kişilerce ödendiği için MASAK tarafından banka bilgileri hesap hareketleri incelecek.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sonel, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından bulunduğu yerden alınarak öldürüldüğü iddiasını da kabul etmedi. Savcının, Gülistan Doku'nun öldürüldükten Mustafa Türkay Sonel'in sizi ve koruma müdürünüzü aradığı ve daha sonrasında Gülistan'ın gizli bir şekilde gömüldüğü iddiasına oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceğini savundu.

"GÜLİSTAN'IN SİM KARTINI BEN TESLİM ETTİM"

Gülistan'ın kayıp sim kartıyla ilgili soruya Vali Sonel, "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim. Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında "sayın valim bir sim kart var" dedi.

Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Sonra çıktım işlerime devam ettim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim. Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş.

Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım.

Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı" ifadesinde bulundu.

"VALİ SİM KARTI İNCELEYEN GÖKHAN İLE BİRDEN FAZLA GÖRÜŞMÜŞ"

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile görüşme yaptınız sorusuna eski Vali Tuncay Sonel, önce Gökhan'la önce görüşmesini hatırlamadığını söyledi. Ancak savcının farklı tarihlerde yapılan görüşmelerin tespit edildiğini söylemesi üzerine Gökhan ile görüşmesini kabul etti. Gökhan Ertok ile 18 Ocak 2020 tarihinde saat 09:39:26'da 7 saniye ve saat 09:39:46'da 225 saniye görüşme soruldu.

Vali Sonel, "Gökhan'la görüşmemi hatırlamıyorum. Ama görüşmüş olabilirim. Görüşmüş isem de bizi kayıp kızımıza götürecek bir şey bulabilir miyiz diye sormuşumdur. Görüşme içeriğini hiç hatırlamıyorum. Benim sorduğum tek şey ancak en son nerede görüldüğü, nerede baz verdiği olurdu. Bunun dışında Instagram vs. ağzıma dahi aldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Savcının, Gökhan Ertok ile 11, 12, 15, 28 Ocak 2020 tarihlerinde birden fazla kez görüşme yaptığınız tespit edildi sorusuna Sonel, "Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakında takip ettim" iddiasında bulundu.

VALİ'YE, GÖKHAN'IN "VALİ VE ŞÜKRÜ BENİ TUZAĞA SORDU" İTİRAFI SORULDU

Savcı, valiye Gökhan Ertok'un "Gülistan'ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım. Vali ve Şükrü beni kullanıp tuzağa düşürdü. Sim kartın bana gönderilmeden önce temizleyip emin olmak için de bana gönderip sağlama yaptılar ve bu konuda beni kullandılar" sorusu yöneltildi. Vali Sonel, bunu da kabul etmeyerek, sim kartla ilgili bir talimatının olmadığını savundu.

GÖKHAN'A GÖNDERİLEN PARAYA "HARÇLIK" DEDİ

MASAK'ın koruma amiri Şükrü Eroğlu tarafından Gökhan Ertok'a gönderdiği paralarla ilgili Sonel, ilginç bir cevap vererek şöyle dedi: "Bu para gönderimleri normal gönderimlerdir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyorduk. Gökhan'ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan gönderiyordum. Gökhan'ın teknik olarak bir şeye ihtiyacı varsa istediğinde gönderiyordum. Çünkü ihtiyacı olmuştur, istemiştir vermişimdir, ben genelde bu şekilde yardımda bulunuyordum. Bu nedenle göndermişimdi."

GÖKHAN'A 6 MEMUR MAAŞINA DENK PARA GÖNDERDİ

Gülistan'ın sim kartını gönderdiği Gökhan Ertok'a toplamda gönderilen 30.000 TL'nin yaklaşık altı memur maaşına tekabül ettiği ve yapılan işe orantılımı sorusuna vali, "Ben normal karşılıyorum" ifadesini kullandı. Sonel, paraları Gülistan Doku'ya ait sim kartın Gökhan Ertok tarafından incelenmesi sebebiyle gönderdiğini de kabul etti. Sonel, koruma amirine Gülistan'a ait sim kartın gönderilmesi talimatını vermesine rağmen hangi tarihte gönderildiğini hatırlamadığını iddia etti.

Sim kartı neden resmi bir yolla ya da kargo ile göndermek yerine otobüs firması ile gönderdiniz? Takip edilmesini ve kayıtlara girmesini istemediniz mi? sorusuna Sonel, bilgisinin olmadığını ve sim kartın dönüşüyle ilgili de bir bilgisinin bulunmadığını iddia etti. Savcı, koruma amiri Şükrü Eroğlu'nun, vali Tuncay Sonel'in kara kutusu ve Sonel'in her işini bilir iddiasına Sonel, Şükrü'yü yanından ailevi nedenlerinden dolayı uzaklaştırdığını savundu.

"KAMERALARI EMNİYET MÜDÜRÜNE SORUN"

Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra hiçbir arıza ya da bakım ihbarı olmamasına rağmen kamera değişimini neden yapıldığına ilişkin eski vali Tuncay Sonel, "Bu konuyla ilgili hiç bir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu İl Emniyet Müdürü bilir. Muhatabı o dur" yanıtını verdi.

TELEFON SİNYALİNE UZMAN EKİP YERİNE ŞÜKRÜ GÖNDERİLDİ

Soruşturmada tutuklanan Gökhan Ertok'un, Gülistan'ın sinyal veren telefonundan iki konumu bildirildiği, ancak valinin bu gelişmeyi uzman ekip yerine Şükrü'ye havale ettiği ifade edildi. Savcı, bu önemli gelişmeyi sorduğu vali Sonel, tamamen insani bir yaklaşım gösterdiğini iddia etti.

ZEİNAL VE AİLESİNİN 5 YILDIZLI OTELDE KONAKLAMASI

Savcı, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal'ın üvet babası eski polis memuru Engin Yücer ve ailesinin Antalya'da Sueno Hotels Delux Belek otelde 3 ay konakladıklarını sordu. Eski vali Tuncay Sonel, "Burada amaç, aileyi korumaktı.

Kaldıkları yeri bile bilmem. Yukarıda dediğim gibi Zeinal'ı tanımam. Ertuğrul müdürü hatırlamıyorum. Benim herhangi bir şekilde bir talimatım ve işlemim söz konusu değildir. Giderlerin nasıl karşılandığını da bilmiyorum. Oteli de sahibini de bilmiyorum, tanımıyorum. Dediğim gibi, süreci İl Emniyet müdürünün yönetmesi nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur" iddiasında bulundu.

"Kasten Öldürme" suçundan tutuklanan eski Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in jandarma verdiği ifadesi ortaya çıktı.

PİŞKİN SAVUNMA: DOKU AİLESİNE KIZMIYORUM ÇÜNKÜ...

Sonel'e telefon baz kayıtları, kullandığı otomobilin PTS kayıtları hakkında sorular yönetildi. Tutarsızlık ve çelişkili cevaplar veren Sonel, hem en yakın arkadaşlarını uyuşturucu madde kullanmakla itham ederken hem de Doku ailesine hakkında, "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var" diyerek pişkince beyanda bulundu.

BAZ KAYDIYLA ÇELİŞTİ "HATIRLAMIYORUM AMA GİTMEMİŞİMDİR"

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku hakkında, ölümünden önce de bir Gençlik Merkezi'nde cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti. Jandarma ekipleri istismarın iddia edildiği gün daraltılmış baz raporlarıyla Sonel'i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında olduğunu gösterdi ve burada ne amaçla gittiği ne yaptığı soruldu.

Sonel'in ise bu soruya cevabı, "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir" oldu. Hem olay yerinde olduğunu hatırlamadığını beyan eden hem de hemen ardından gitmediğine dair kesin bir ihtimal yürüttü.

ARKADAŞLARINI UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAKLA İTHAM ETTİ

Sonel, kendisini İstanbul'da ziyaret edecek kadar yakın olduğu lise arkadaşlarını, Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı, ifadesinde uyuşturucu kullanan isimler olarak anlattı. Arkadaşlarının uyuşturucu malzemlerini attıkları yerleri bilecek kadar hakim olan Sonel'in, yıllarca aynı grubun içinde bulunup buna rağmen kendisini tamamen bu tablonun dışında konumlandırmaya çalışması dikkat çekti.

PİŞKİN SAVUNMA "ACILARI VAR VE EMPATİ YAPIYORUM"

İfade esnasında Sonel sorulara duygusal ton ve samimi tonda cevap veriyor imajı çizdi. Kendisine yönelik çok ağır ithamlarda bulunan Doku ailesi hakkında, "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum" dedi. Kendi durumunu ise olaydan ayrı konumlandırarak "Şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken buradayım, çok zoruma gidiyor" diye cevap verdi.

PLAKA TESPİTLERİNE DE CEVAP VEREMEDİ

Şehir giriş çıkışlarındaki PTS kayıtlarında şüpheli Sonel'e, kullanımında olan 06 SNL 10 plakalı aracın hareketleriyle ilgili sorularda yöneltildi. Sone cevap vermekten kaçınarak, "hiçbir fikrim yok" diyerek yanıt verdi. Özellikle Tunceli'den çıkış kaydı görünmeden Elazığ istikametinden yeniden giriş yapılmış olmasına ilişkin net bir açıklama getiremedi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
