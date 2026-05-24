Son dakika | Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme: İşte kilit isim Umut Altaş'ın yeni ses kaydı

Son dakika haberi: Tunceli'de 6 yıl önce korkunç bir şekilde cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasının Amerika'daki kilit ismi Umut Altaş, patronu ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Umut Altaş'ın, "Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak" sözleri dikkat çekti.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 10:50
Son dakika! Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla hakkında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, FBI tarafından ABD'de gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzun süredir aranan Umut Altaş'ın yakalanmasına yönelik süreçte İçişleri Bakanlığı, başta ABD olmak üzere uluslararası güvenlik birimleriyle koordineli çalışma yürüttü.

Gözaltına alınarak New York'ta polis merkezine götürülen Altaş'ın, işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade sürecine ilişkin hukuki prosedürlerin başlatılması bekleniyor.

"KATİL KİM KANITI ELİMDE"

Firari Umut Altaş'ın eski patronu ile yaptığı telefon görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıktı.

Ses kaydında Gülistan Doku cinayetine ilişkin bildiklerini anlatmaya hazır olduğu yönünde ifadeler kullanan Umut Altaş şunları kaydediyor:

Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Şu an Amerika'da bir karakoldayım, beni Türkiye'ye geri gönderecekler.

Her şeyim kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla ellerinize avucunuza bırakacağım. Kusursuz bir şekilde bu olay çözülecek. Ama beni arasınlar.

Karakolun telefonunu bırakacağım bana oradan rahatlıkla ulaşabilirler. Gülistan'ın öldürüldüğünden hiç haberim yoktu. Konsoloslukla görüşün Gülistan Doku cinayetini direk kapatacak deliller var adamın elinde diye söyleyin. Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak.

