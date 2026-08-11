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SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...
SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...
Tunceli'de 6 yıl önce sırra kadem basan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında kan donduran yeni bir detay ortaya çıktı. Genç kızın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen, sosyal medya hesabına gizemli girişler yapıldığı ve saatlerce aktif kalındığı saptandı. Peki, Gülistan Doku'nun telefonunu o karanlık günlerde kim, neden kullandı? İşte, okuyanları şaşkına çeviren o tüyler ürpertici detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:10