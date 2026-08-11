Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Tunceli'de 6 yıl önce sırra kadem basan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında kan donduran yeni bir detay ortaya çıktı. Genç kızın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen, sosyal medya hesabına gizemli girişler yapıldığı ve saatlerce aktif kalındığı saptandı. Peki, Gülistan Doku'nun telefonunu o karanlık günlerde kim, neden kullandı? İşte, okuyanları şaşkına çeviren o tüyler ürpertici detaylar...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:10
SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Tunceli'de kaybolduktan yıllar sonra acı gerçeği ortaya çıkan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasına, seyrini tamamen değiştirecek yeni bir bilirkişi raporu eklendi. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek yürütülen soruşturmaya dahil edilen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi Raporu, karanlıkta kalan dijital izleri gün yüzüne çıkardı.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

12 SAAT BOYUNCA HESAPTAN ÇIKILMAMIŞ!

Raporun en çarpıcı sayfalarında yer alan detaylar, cinayet soruşturmasında okları bambaşka bir yöne çevirdi. Gülistan'ın kaybolduğu tarihten tam 3 gün sonra, 8 Ocak 2020 sabahı saat 08:47'de gizemli bir kişi tarafından Instagram hesabına giriş yapıldığı saptandı. Olayın asıl ürpertici yanı ise, bu şüpheli şahsın akşam 18:18'e kadar, yani tam 12 saat boyunca genç kızın hesabından çıkış yapmamış olmasıydı.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Genç kızın yedek SIM kartı henüz çıkartılmadan önce yaşanan bu hareketlilik, "Gülistan'ın telefonu kimin elindeydi?" sorusunu akıllara getirdi. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu dijital izler, hesabın başkalarınca yasa dışı şekilde kullanıldığını kanıtlar nitelikte.

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SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

12 GÜN SONRA GELEN İKİNCİ GİZEMLİ GİRİŞ

Sır dolu olaylar zinciri sadece bununla da sınırlı kalmadı. Kriminal rapora göre, 17 Ocak 2020 akşamı saat 21:23'te Gülistan Doku'nun Instagram hesabına, bu kez farklı model bir akıllı cihaz üzerinden bir kez daha sızıldı. Farklı telefonlar ve benzer IP numaraları üzerinden yapılan bu ardışık girişler, savcılığı harekete geçirdi.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

"BUNUN KONUMUNA BİR BAK" TALİMATI

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim de mercek altına alındı. İddiaya göre, eski Vali Sonel, Gülistan Doku'nun GSM numarasını vererek tutuklu eski polis Ertok'tan konum tespiti yapmasını istedi.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hesaba yapılan şüpheli girişleri sorması üzerine ifade veren eski polis Gökhan Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. SIM kart bana ulaştıktan sonra Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptım, o tarihten önce kesinlikle girmedim. Bu SIM kartı bana göndermeden önce Tuncay Sonel, Gülistan Doku'nun GSM numarasını söyleyip 'Bunun konumuna bir bak' diye söylemişti."

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

"SIM KART GÖTÜRÜLMEDEN ÖNCE TELEFON ELLERİNDEYDİ"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise olayın boyutunu değiştirecek çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Avukat Çimen, yedek SIM kart işlemleri henüz yapılmadan önce telefonun halihazırda şüphelilerin elinde olduğunu savundu.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Üstelik tutuklu eski polis Ertok'un, sır olaydan sonra merak edip başka bir polis memuru (K.D.) adına POLNET sistemi üzerinden "Gülistan Doku kimdir?" şeklinde sorgulama yaptığı da iddialar arasında yerini aldı.

SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Soruşturmada ortaya çıkan her yeni dijital ayak izi, olayın arkasındaki karanlık noktaları aydınlatmaya devam ediyor.

#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU