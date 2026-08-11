SON DAKİKA! Gülistan Doku cinayetinde şok detaylar! Sosyal medya hesabına kaybolduktan 3 ve 12 gün sonra giriş yapılmış...

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hesaba yapılan şüpheli girişleri sorması üzerine ifade veren eski polis Gökhan Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. SIM kart bana ulaştıktan sonra Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptım, o tarihten önce kesinlikle girmedim. Bu SIM kartı bana göndermeden önce Tuncay Sonel, Gülistan Doku'nun GSM numarasını söyleyip 'Bunun konumuna bir bak' diye söylemişti."