Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Gürlek, Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarının yanı sıra su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldığını vurguladı. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular ve ayrıntılar...

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:53
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

KAYBOLDUKTAN 3 GÜN SONRA INSTAGRAM HESABINA GİRİŞ YAPILMIŞ
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 29 Ağustos 2026'da 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasına giren yeni bulgular arasında Doku'nun kaybolmasından sonraki süreçte Instagram hesabında gerçekleştirilen işlemler de yer aldı. Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra, 8 Ocak 2020'de saat 08.47 ile 18.18 arasında, Instagram hesabına 37.155.156.79 IP adresi üzerinden giriş yapıldığı ve iki Instagram hesabının engellendiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Söz konusu girişlerin Doku'nun kaybolmadan önce kullandığı Huawei marka telefondan değil, Samsung SM-J320H model başka bir cihazdan gerçekleştirildiği belirtildi. IP incelemesinde, bağlantıyla ilişkili kullanıcılar arasında Perihan Benzer isimli kişinin Tunceli'den bağlantı kurduğunun belirlendiği, Benzer ile Fatih Özmen'in ailesine ait bazı telefon hatları arasında da iletişim bulunduğu aktarıldı.

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SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

DOKU'NUN SON GÖRÜLDÜĞÜ VİYADÜKTEN GEÇİP HANDAN SONEL'İ ARAMIŞ
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü oldu. Doku'nun 5 Ocak 2020 saat 12.25 sıralarında viyadükte son kez görüldüğü belirtilirken, kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre 06 AAU 730 plakalı aracın yaklaşık 12.27'de viyadükten geçtiği tespit edildi. Halk Bankası tarafından kiralandığı belirlenen aracın olay tarihindeki kullanıcısının Burçin Hızlı Kahraman olduğu kaydedildi. Kahraman'ın telefonu, aracın viyadükten geçtiği yaklaşık 12.27 sıralarında Handan Sonel'i aradı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Bu görüşmenin ardından Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında 12.41, 12.43, 12.44, 12.47, 12.59, 13.15, 13.33, 14.30 ve 14.45 sıralarında çeşitli telefon ve Wi-Fi görüşmeleri gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma kayıtlarına göre Burçin Hızlı Kahraman ile eşi Ali Kahraman, 2 Ocak 2020'de Gaziantep'ten Tunceli'ye geldi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Çiftin 2-5 Ocak tarihleri arasında Tunceli'de bulunduğu, 5 Ocak'ta ise Doku'nun kaybolduğu saatlere yakın Elazığ-Malatya güzergâhı üzerinden Gaziantep yönüne hareket ettiği tespit edildi. Ali Kahraman'ın 2 Ocak gecesi Şükrü Eroğlu'nu aradığı, bu görüşmenin ardından Eroğlu'nun Tunceli Öğretmenevi'nde çalıştığı değerlendirilen iki kişiyi aradığı belirtildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Ali Kahraman'ın 3-5 Ocak tarihleri arasında Tunceli Öğretmenevi'nde tek başına konaklama kaydının bulunduğu aktarıldı. Ali ve Burçin Kahraman'ın Eroğlu'nun yanı sıra Tuncay Sonel, Cemal Akdoğan, Eren Kurnaz ve başka kişilerle geçmişe dönük çok sayıda telefon irtibatının bulunduğu belirtildi. Ancak yapılan ortak bağlantı sorgusunda Ali ve Burçin Kahraman ile Gülistan Doku arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilemediği ifade edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

GİZLİ TANIK, BAZ KAYITLARI VE YER ALTI GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI
Soruşturmanın bir diğer bölümünde ise gizli tanık "Şubat"ın beyanları, yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalar ve baz istasyonu kayıtlarının birbiriyle uyumlu olduğu ileri sürüldü. Bu verilere göre Fatih Özmen'in 5 Ocak gecesi 23.11 ile 6 Ocak 06.43 arasında, Doku'nun gömülmüş olabileceği değerlendirilen Koçpınar bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Gizli tanığın, cesedin gömülmesi sırasında bir Pertekli korucubaşının bulunduğunu söylediği, baz kayıtlarının da bu beyanla örtüştüğü ve söz konusu kişinin Fatih Özmen olduğuna yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Fatih Özmen'in 24 Temmuz 2026'da tutuklandığı, hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

DALGIÇ DEFTERİ SORUŞTURMANIN ODAĞINDA
Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen su altı arama çalışmaları da soruşturmanın yeni başlıklarından biri oldu. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturmada görev alan bazı emniyet görevlileri hakkında da delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme; verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve resmî belgeyi bozma, yok etme veya gizleme suçları kapsamında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Bu kapsamda 27 Temmuz 2026'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ardından Cengizhan Aydoğan ve Necmi Acar tutuklandı, Ramazan Karadeniz hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında incelenen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Dalış Kayıt Defteri ve ifadeler üzerinden, Doku için gerçekleştirilen su altı aramalarında toplam 6 görevlinin bulunduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Belgede diğer üç görevli olan Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör hakkında da araştırma yapıldığı aktarıldı. Bu üç polis memurunun Doku, dosyadaki şüpheliler, müştekiler veya Doku'nun arkadaşlarıyla doğrudan ortak bağlantısının ya da HTS irtibatının tespit edilmediği belirtildi. Buna karşılık söz konusu üç görevlinin, tutuklanan Necmi Acar ve Cengizhan Aydoğan ile adli kontrollü Ramazan Karadeniz ile çok sayıda telefon görüşmesi ve irtibatının bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Böylece soruşturma belgelerinde, üç görevli açısından Doku veya dosyadaki diğer kişilerle doğrudan bağlantı bulunmadığı, ancak aynı ekipte görev yapan ve soruşturma kapsamında işlem gören üç polisle yoğun iletişimlerinin bulunduğu kayda geçirildi. Soruşturma kapsamında Perihan Benzer ile Fatih Özmen'in eşi ve üç çocuğu hakkında da işlem yapılmasının planlandığı, bu kapsamda 29 Ağustos 2026 saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

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