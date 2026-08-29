SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

Belgede diğer üç görevli olan Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör hakkında da araştırma yapıldığı aktarıldı. Bu üç polis memurunun Doku, dosyadaki şüpheliler, müştekiler veya Doku'nun arkadaşlarıyla doğrudan ortak bağlantısının ya da HTS irtibatının tespit edilmediği belirtildi. Buna karşılık söz konusu üç görevlinin, tutuklanan Necmi Acar ve Cengizhan Aydoğan ile adli kontrollü Ramazan Karadeniz ile çok sayıda telefon görüşmesi ve irtibatının bulunduğu tespit edildi.