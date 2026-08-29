SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 10 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Gürlek, Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarının yanı sıra su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldığını vurguladı. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular ve ayrıntılar...