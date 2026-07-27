SON DAKİKA! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 15 i̇lde 18 kamu görevlisi gözaltında! Eski vali ve koruması yeniden adliyede

TANIĞIN 100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA "CESEDİ YOK ET" İDDİASI SORULDU

Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler'in, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediği tutanaklara yansıdı. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ve adını dahi daha önce duymadığını savundu. "Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim" diyen Sonel, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.