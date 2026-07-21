SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

DOKTORLARIN VE PERSONELİN İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmada doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde, doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın ise 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın ise Gülistan Doku'yu 16 Eylül 2019 tarihinde muayene ettiği, gastrit tanısıyla hastaneye yatırdığı ve iki gün sonra taburcu ettiği tespit edildi.