SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında 3 doktor ve 1 hemşirenin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada hastane verilerinin bilinçli şekilde silindiği, HTS ve MASAK kayıtlarının da inceleme altına alındığı vurgulandı. İşte haberin ayrıntıları…