Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında 3 doktor ve 1 hemşirenin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada hastane verilerinin bilinçli şekilde silindiği, HTS ve MASAK kayıtlarının da inceleme altına alındığı vurgulandı. İşte haberin ayrıntıları…

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:07
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

SON DAKİKA…

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de eş zamanlı ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

Operasyonlarda sağlık çalışanlarından bilgi işlem personeline, güvenlik korucularından iş insanına kadar farklı meslek gruplarından toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

HASTANE KAYITLARININ SİLİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları ayrıntılı teknik incelemeye alındı. Yapılan bilirkişi çalışmaları sonucunda, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının sistemde bulunduğu ancak bu tarihe ait log kayıtlarının tamamen silindiği tespit edildi.

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SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

İncelemelerde yalnızca Gülistan Doku'ya ait değil, aynı gün hastanede işlem gören tüm kişilere ilişkin log kayıtlarının yok edildiği, buna karşın vizit ve muayene kayıtlarının sistemde kaldığı belirlendi. Teknik raporlarda söz konusu silme işleminin sistem arızasından değil, teknik bilgi gerektiren bilinçli bir müdahaleden kaynaklandığı değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

28 MİLYON KAYIT İNCELENDİ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yürütülen teknik incelemelerde Türkiye genelindeki 28 milyonu aşkın kayıt analiz edildi. İncelemeler sonucunda Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020 tarihinde SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu oluşturulduğu, yalnızca birkaç saniye sonra benzersiz takip numarası üretildiği, yaklaşık bir dakika içerisinde ise Tunceli Devlet Hastanesine ait IP adresi üzerinden kaydın silindiği belirlendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

Ayrıca 13 Ocak 2020 tarihinde Gülistan Doku'ya ait başka bir sağlık verisinin de aynı hastane IP adresi üzerinden gönderilen sistemsel silme paketiyle yok edildiği resmi kayıtlarla tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

10 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında hastane kayıtlarındaki işlemler nedeniyle 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş ve kontrol personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme" ile "bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

DOKTORLARIN VE PERSONELİN İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmada doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde, doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın ise 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın ise Gülistan Doku'yu 16 Eylül 2019 tarihinde muayene ettiği, gastrit tanısıyla hastaneye yatırdığı ve iki gün sonra taburcu ettiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

Polis tarafından 7 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen tutanakta Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09'da hastaneye giriş yaptığı belirtilirken, aynı saatlerde sisteme giriş yapan kullanıcının Hüseyin Kocaaslan olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu kaydı açan kişinin Kocaaslan olabileceği değerlendirildi. Bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz, veri giriş personeli Mustafa Yıldız ve Tamer Siler'in de 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde sistem üzerinde silme ve "delete" işlemleri yaptığı tespit edildi. Diğer veri giriş personeli ve hemşirenin de farklı tarihlerde Gülistan Doku'ya ait kayıtlarda işlem yaptığı belirlendi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

HTS VE PARA TRAFİĞİ DE İNCELENİYOR

Başsavcılık, gözaltına alınan bazı şüphelilerin dosyadaki diğer isimlerle yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirledi. HTS incelemelerinde doktor Furkan Karabulut'un Çağdaş Özdemir ile, Emine Yılmaz'ın Yücel Erdem ile, Tamer Siler'in ise Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem ile çok sayıda telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca veri giriş personeli Yoldaş Altaş'ın bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'a para gönderdiği, bu para hareketlerinin de MASAK kayıtları kapsamında incelendiği öğrenildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

HANDAN SONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise tanık ve gizli tanık beyanları, HTS kayıtları, MASAK analizleri ve dijital deliller doğrultusunda 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, valilik konutunda görev yapan personelin tanık beyanlarında adının geçmesi üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Başsavcılık, tanık anlatımlarının doğruluğu ve olayla bağlantısına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

İŞ İNSANI, KORUCULAR VE BİLİŞİM ŞİRKETİ SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında hafriyat işi yaptığı belirtilen Okan Yarıcı, gizli tanık beyanlarında isimleri geçen güvenlik korucusu Fatih Özmen ile eski korucubaşı Yılmaz Arslan da gözaltına alındı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kartın temizlenmesi sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada, ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca da İstanbul'da yakalandı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

Dosyada tutuklu bulunan Gökhan Ertok'un ifadesinde Memet Aca'nın, SIM kartla ilgili "Haberim var, gerekeni yap" dediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun para hareketi bulunduğu ve MASAK tarafından bu işlemlerin incelendiği belirtildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları, gözaltına alınan 15 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğünü, ele geçirilen dijital materyaller, hastane bilgi sistemleri, HTS kayıtları ve mali hareketlere ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE GÖREVLERİ

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINANLAR

Furkan Karabulut — Doktor
Ezgi Erdal Karakaş — Doktor
Hüseyin Kocaaslan — Genel Cerrahi Uzmanı/Doktor
Emine Yılmaz — Bilgi İşlem Uzmanı
Tamer Siler — Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni
Mustafa Yıldız — Veri Giriş Personeli
Mömün Polat — Veri Giriş Personeli
Yeter Satıcı — Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Alev Şan — Hemşire
Yoldaş Altaş — Veri Giriş Personeli

SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında

TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINANLAR:

Handan Sonel — Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi
Okan Yarıcı — İş insanı/Hafriyat işiyle uğraşan şüpheli
Fatih Özmen — Güvenlik korucusu
Yılmaz Arslan — Eski güvenlik korucubaşı
Memet Aca — ACA Bilişim Şirketinin sahibi

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