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SON DAKİKA | Gülistan soruşturmasında tutuklanan bilişim şirketinin sahibinin ifadesine SABAH ulaştı: “Valiye, 400-500 bin lira parayı elden verdim”
SON DAKİKA | Gülistan soruşturmasında tutuklanan bilişim şirketinin sahibinin ifadesine SABAH ulaştı: “Valiye, 400-500 bin lira parayı elden verdim”
Son dakika haberi: Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği belirten bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, adının bir mahallede caddeye verilmesi nedeniyle soruşturmada tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'e makamında elden 400-500 bin civarında para verdiğini söyledi. Aca, yine valinin talebiyle öğrencilerin geziye gönderilmesi amacıyla elden 300 bin lira daha verdiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:06