SON DAKİKA | Gülistan soruşturmasında tutuklanan bilişim şirketinin sahibinin ifadesine SABAH ulaştı: “Valiye, 400-500 bin lira parayı elden verdim”

Gökhan Ertok ile aramızda işveren işçi ilişkisi mevcuttu. Her hangi bir samimiyetimiz yoktu. Zaten kendisi aktif polis olduğu için gün içerisinde saat 17.00 den sonra iş yerine gelirdi. Hatta kendisine günlerce ulaşamadığım zamanlar da olurdu. Gökhan Ertok ile en son 2022 yılında cezaevine girdikten sonra bir daha kendisi ile görüşmedim.



