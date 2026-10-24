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SON DAKİKA | Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti
SON DAKİKA | Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'Gerekçeli Kararı' açıklandı.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 19:15