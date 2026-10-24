SON DAKİKA | Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

FİZİKSEL BULGULAR İNCELENDİ

Gerekçeli kararda, kamera kayıtlarına göre Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.22 sıralarında tuvalete girdiği, 01.23.58 sıralarında buradan çıkarak "Herkes tamam mı?" dediği ve ardından kızının odasına doğru yöneldiği aktarıldı. Saat 01.26.37 sıralarında ise Gül Tut'un düşmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun panikle evin dış kapısına yönelerek merdivenlere koştukları belirtildi. Bilirkişi raporlarında, olay sırasında odada bulunan iki kişinin Gül Tut'a yakın mesafede olduğu, düşme seslerinin ardından ani bir refleks bağırmasının duyulmadığı ve olayın gerçekleşme biçimine ilişkin fiziksel bulguların incelendiği kaydedildi. Olayın yaşandığı odanın zemininde kayganlık sağlayan bir madde bulunduğu iddiası üzerine yapılan kriminal incelemede ise herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporlarında Gül Tut'un zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması, kırıklar, beyin kanaması ve iç organ yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.