SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişime geçerek acil durum bildiren uçak ardından denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denize sorunsuz iniş yapan uçaktaki Belçika uyruklu pilot Christian Peiffer ile Vlasselaer Werner'i sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.