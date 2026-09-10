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SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan'ın Batum kentinden havalanıp, motor arızası nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize zorunlu iniş yapan özel uçağın pilotu Vlasselaer Werner ile yanındaki Christian Peiffer hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:53