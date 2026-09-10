Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

SON DAKİKA… Gürcistan'ın Batum kentinden havalanıp, motor arızası nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize zorunlu iniş yapan özel uçağın pilotu Vlasselaer Werner ile yanındaki Christian Peiffer hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:53
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
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Olay, dün öğle saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, Çayeli ilçesi sahilinden yaklaşık 4 mil açıkta meydana geldi. Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan F-JIGU tescilli 'Aerospool WT-9 Dynamic' tipi hafif uçak havada motor arızası yaşadı.

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişime geçerek acil durum bildiren uçak ardından denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denize sorunsuz iniş yapan uçaktaki Belçika uyruklu pilot Christian Peiffer ile Vlasselaer Werner'i sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

Kurtarılan pilotun Vlasselaer Werner'in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu öğrenildi. Arel-Air havacılık kulübü üyesi olan Werner ve Peiffer'in, Gürcistan'da düzenlenen 'Private Pilot Expedition to Georgia 2026' etkinliğine katıldıkları ve Avrupa'ya dönüş yolunda oldukları belirtildi.

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

UÇAK LİMANA ÇEKİLDİ

Denize iniş yapan uçak halatla bağlandığı polis teknesiyle Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı'na çekildi. Vinçle denizden kıyıya çıkarılan uçak, uzman ekipler tarafından incelemeye alındı.

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi

Uçakta uzman ekiplerin incelemeleri sürerken, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılan ve durumları iyi olan 2 kişi, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Belçika uyruklu 2 kişinin, ifade işlemleri sonrası ülkelerine gideceği öğrenildi.

SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA… Gürcistan’dan havalanıp Rize’de denize acil iniş yapmıştı: 2 kişi taburcu edildi
#GÜRCİSTAN #RİZE #ÇAYELİ