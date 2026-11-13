Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SON DAKİKA… İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde yaşanan faciada 18 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken Patron Mehmet Rüştü Başaran'a ev hapsi verildi. SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın bu kez de serveti ve lüks otomobil koleksiyonu gündeme geldi! İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, koleksiyonda 80'den fazla araç bulunduğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:36