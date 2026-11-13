Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SON DAKİKA… İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde yaşanan faciada 18 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken Patron Mehmet Rüştü Başaran'a ev hapsi verildi. SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın bu kez de serveti ve lüks otomobil koleksiyonu gündeme geldi! İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, koleksiyonda 80'den fazla araç bulunduğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu öğrenildi.

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Ceyhan TORLAK
HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:36
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SON DAKİKA… İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SERVETİ VE LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATTI!

SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

80'DEN FAZLA ARABASI VAR…

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyonun 80'den fazla araçtan oluştuğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI

SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptıran Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor. Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

30 MİLYON EUROLUK KOLEKSİYON

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'ın 80'den fazla araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu öne sürülüyor.

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış

Otomobil dünyasının efsaneleşmiş modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica, Ferrari F40 ve F50, Ferrari Enzo, Bugatti EB110 ve Veyro, Lamborghini Reventon, Lamborghini Aventador, Maserati MC12, McLaren F1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Porsche 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri; Hennessey Venom GT. Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi otomobiller, dünya genelinde koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği, sınırlı sayıda üretilmiş modeller arasında bulunuyor

SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
SON DAKİKA… HABAŞ faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti! Patron Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış
#SABAH