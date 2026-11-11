Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

SON DAKİKA… İzmir'de HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, ortaya çıkan her detay yaşanan ihmaller zincirinin kanıtıydı. Büyük patlamadan yalnızca 4 gün önce, 20 yaşındaki taşeron işçi Eyüp Eğinli'nin iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği, 21 Ekim'de ise 55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan'ın 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerden geriye ise acı dolu hikayeleri kaldı. İşte detaylar…

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Ceyhan TORLAK
HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:23
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

SON DAKİKA… Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Can pazarının yaşandığı fabrikada 18 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Olayın araştırılması için 2 başmüfettiş ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden işçilerin, engelli kızı olan Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.

(Görsel: Hüsnü Ersoy)

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Öte yandan, yakınlarını kaybeden ailelerden alınan DNA örneklerinin, cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılmasının sürdüğü bildirildi. İşçilerden 13'ünün İzmir'de, Barış Güney ve Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'da, Özcan Efe'nin Manisa'da, Fatih Işık'ın Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi. Belirtildi

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

EN ACI BEKLEYİŞ

Patlamada hayatını kaybeden Orhan Altay'ın yakını olan bir kadın, haber alabilmek için fabrika önüne geldi. Altay'ın TC kimlik numarasını bileğine tükenmez kalemle yazan yakını bilgi almaya çalıştı. Daha sonra Altay'ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. O acı bekleyişi SABAH görüntüledi.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın acılı babası Nihat Maraşlı SABAH'a konuştu. Maraşlı, "Oğlum 15 yıldır çalışıyordu. Daha önce fabrikada ufak tefek iş kazaları oldu ama böyle büyük bir olay olmamıştı. Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.

(Görsel: Ferhat Maraşlı)

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

BU İKİNCİ PATLAMAYDI

Patlamada ölen 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik'in ise üniversiteden yeni mezun olduğu ve fabrikada 3 ay önce işe girdiği öğrenildi.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Fabrikada daha önce de patlama yaşandığını anlatan acılı kardeşi Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. " diye konuştu.

(Görsel: Kadir Kaan Özçelik)

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

AK PARTİLİ ÇANKIRI, ALİAĞA'DAKİ YARALI İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çankırı, patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Çankırı, yaralılarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ve İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

SABIKALI FABRİKA

Patlamanın meydana geldiği HABAŞ'ta işçi ölümlerinin ilk kez yaşanmadığı ortaya çıktı.

5 Kasım'da taşeron işçi 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması neticesinde yaşamını yitirdi. 21 Ekim'de taşeron firmada çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, 8 metre yükseklikten merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Son on yıldaysa HABAŞ'ta 28 işçi öldü, iş kazalarında 38 işçi yaralandı.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

HABAŞ'ın 2025 sürdürülebilirlik raporuna göre 2024'te 147 olan iş kazası sayısı 2025'te 229'a yükseldi, yani bir yılda yüzde 56 arttı. Şirket, ciddi yaralanmalara yol açabilecek başlıca tehlikeler arasında iki nesne arasına sıkışmayı, aşırı sıcakla teması ve düşmeyi gösteriyor.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPTI

Ayrıca HABAŞ yönetimi, patlamanın gerçekleştiği bölüm dışındaki bölümlerde çalışan işçileri iş yerine çağırdı. İşçilere, "Yarın herkes iş yerine gelsin, biriminde hazır bulunsun ancak üretim olmayacak" dendi.

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

Özcan Efe

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

İlker Sığırtmaçoğlu

SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…
#İZMİR #TÜRKİYE