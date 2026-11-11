SON DAKİKA… HABAŞ’ta ihmaller zinciri faciayı getirdi! Son 20 günde 2 kişi daha can vermiş: Hayatını kaybeden işçi Ferhat Maraşlı’nın son sözleri yürek burktu…

SON DAKİKA… İzmir'de HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, ortaya çıkan her detay yaşanan ihmaller zincirinin kanıtıydı. Büyük patlamadan yalnızca 4 gün önce, 20 yaşındaki taşeron işçi Eyüp Eğinli'nin iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği, 21 Ekim'de ise 55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan'ın 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerden geriye ise acı dolu hikayeleri kaldı. İşte detaylar…