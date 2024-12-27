Son dakika haberi: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!
Son dakika haberi: İstanbul'un yüksek kesimlerine bugün karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağacak. Bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:16